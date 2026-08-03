Casas de Millán solicitará la declaración de zona catastrófica por los daños del incendio

Estabilizado totalmente el incendio forestal de Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, comienza el recuento de daños. Las llamas rodearon la localidad el sábado por la tarde, afectando a los suministros de electricidad y de agua potable, que han sido restablecidos. El fuego también llegó al cementerio y perjudicó alguna casa diseminada. El alcalde, Mario Cerro, solicitará la declaración de zona catastrófica. "Te asomas a cualquier balcón, sales a la puerta de casa y lo que ves es quemado, todo quemado. La verdad, intentaremos solicitarla", dice el primer edil.

Hay vecinos que han perdido por completo sus parcelas de olivar o parte de su ganado. Las zonas que habían sido limpiadas y desbrozadas, bien por las propias cabras o con maquinaria, se han salvado del fuego, pero la vista general de la localidad es ahora una ladera negra cubierta de cenizas.

A Grimaldo, en cambio, el incendio no terminó de llegar. La evacuación se adoptó más como medida preventiva y por la presencia de humo intenso. Los vecinos destacan que no ha habido daños personales, más allá de lo económico y el monte.