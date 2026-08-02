Un incendio en Cáceres obliga a evacuar a 800 vecinos de Grimaldo y Casas de Millán

Un camión incendiado este sábado en la Autovía de la Plata ha provocado un incendio forestal en Casas de Millán, en Cáceres. Las llamas han obligado a desalojar Grimaldo y Casas de Millán. El incendio afecta ya a 761 hectáreas y tiene un perímetro de 18 kilómetros y medio. A las nueve y media de esta mañana se reúne de nuevo el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para analizar la evolución del fuego.

En la reunión celebrada anoche se acordó mantener la evacuación de este municipio y de la pedanía de Grimaldo. En total, son alrededor de 800 vecinos los que han sido desalojados en la tarde este sábado de sus viviendas en Casas de Millán y Grimaldo, debido a la cercanía del incendio forestal, y han sido trasladados al Pabellón Municipal de Cañaveral. Las llamas han perdido fuerza por las tareas llevadas a cabo esta madrugada.

Además, en el Cecop, que ha estado presidido por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, se ha decidido mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex), que se mantiene activado desde las 15,40 horas de este pasado sábado.

También se ha acordado convocar un nuevo Cecop a las 9:30 horas de este domingo, 2 de agosto, en el que se volverá a evaluar la evolución del incendio y, en función de la situación, se adoptarán las medidas que sean necesarias, según avanza el Plan Infoex.

Finalmente, el Plan Infoex ha querido dar las gracias a todos los profesionales que continúan trabajando sobre el terreno "con entrega y compromiso para hacer frente a esta emergencia".