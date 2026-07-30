Al menos siete muertos, incluidas dos niñas, en ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania

Al menos seis personas, entre ellas dos niñas de 5 y 12 años, han muerto la noche del miércoles al jueves en un ataque con misiles balísticos rusos en Krivói Rog, en el centro de Ucrania, y otra persona ha muerto en Kiev, horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera de un inminente "ataque masivo".

"En una aldea en las afueras de Krivói Rog, un misil balístico Iskander-M, lanzado desde Voronezh, impactó directamente en una vivienda donde vivía una familia numerosa, causando la muerte de dos niñas de 5 y 12 años, así como de cuatro adultos", ha declarado Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar municipal de Krivói Rog, la localidad natal de Zelenski. Hay además ocho heridos más allí.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha informado en Telegram de incendios en varias zonas de la ciudad. Un periodista de la AFP allí ha escuchado varias explosiones tras activarse la alerta de ataque aéreo. También se han reconocido al menos 15 heridos en Leópolis, al oeste del país, donde han sido alcanzados dos edificios residenciales.

La cercanía con la frontera de Polonia ha hecho activar también allí las alertas aéreas y se han activado los cazas militares.

Consecuencias del ataque ruso en Leópolis, al oeste de Ucrania YURIY DYACHYSHYN / AFP

"Los rusos prepararon un ataque masivo hace unos días, y hay una alta probabilidad de que se lleve a cabo esta noche", había escrito Zelenski horas antes en X, instando nuevamente a los aliados de Ucrania a suministrar los misiles que le faltan a sus defensas.

Rusia ha intensificado sus ataques con misiles balísticos en las últimas semanas, misiles que solo los sistemas Patriot estadounidenses son capaces de interceptar.

Ucrania sufre una grave escasez de estos misiles interceptores PAC-3, una escasez que se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.