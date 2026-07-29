Guterres insta a encontrar una solución de paz para Chipre: "Es crucial para la estabilidad de la región”

António Guterres, secretario general de la ONU, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa en Chipre para hacer un balance de las reuniones que mantuvo el martes con Nikos Jristodoulides, el presidente de la República, y Tufan Erhürman, su homólogo en la zona ocupada del norte de la isla. Al inicio de su discurso ha querido mostrar el firme compromiso de las Naciones Unidas en ayudar a encontrar una solución para un país que se está volviendo "peligrosamente inestable".

Este miércoles, antes de su comparecencia, ha celebrado un foro Tripartito con ambas partes en una reunión que se ha celebrado en la "línea verde", un espacio neutral entre ambos territorios establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1964 para frenar los conflictos intercomunitarios y que en 1974 se estableció como zona de alto el fuego.

"He visto el deseo de los chipriotas de construir un futuro de paz y compartido", ha asegurado al comienzo de su intervención, "era mi deber venir a Chipre para expresar mi solidaridad a los chipriotas en su búsqueda de una solución", ha añadido. Manteniéndose en línea con los principios de la ONU, Guterres ha reafirmado el compromiso con la isla desde el inicio de su mandato y ha recordado que Ginebra, Crans-Montana, Berlín y Nueva York han sido escenarios clave en la búsqueda de una solución efectiva para el país.

Un llamamiento a la solidaridad Durante las reuniones que ha mantenido con Jristodoulides y Erhürman, líderes de ambos bandos, se ha reunido con representantes de la sociedad civil para conocer la opinión de la ciudadanía, que exige progreso, rechaza que sus líderes pierdan el rumbo y esperan un futuro de paz, oportunidades y comprensión entre las partes. En este momento ha asegurado que es importante que todos se reúnan para continuar con las conversaciones y pavimentar el camino a una solución. “Apelo a los dos líderes a intensificar los esfuerzos de paz“ António Guterres, secretario general de la ONU Tras una serie de reuniones clave, Guterres ha decidido mantener nuevas conversaciones con el acuerdo entre las partes —ambos bandos de Chipre— y los garantes —Grecia, Turquía y Reino Unido— tomando como base los avances logrados en las anteriores reuniones. Será el grupo de los "5+1" —la República de Chipre, la República Turca del Norte de Chipre, Turquía, Grecia y Reino Unido + la ONU—, deberán tener un consenso para convocar próximamente un encuentro en el que se priorizará la construcción de la confianza, una metodología clara y un contenido sólido. "No quiero más reuniones de 5+1 sin resultados, quiero una reunión de 5+1 que sea un éxito para pavimentar el camino a la solución", ha dictaminado Guterres, quién también ha asegurado que "la Naciones Unidas no pueden imponer la paz", pero ha garantizado su total implicación en el proceso y su apoyo a la sociedad chipriota en un momento crucial para su histora.