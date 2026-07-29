Este vídeo de la NASA no muestra "la verdadera forma de la Tierra": es el geoide

Un vídeo de la NASA que muestra el globo terráqueo deformado se ha viralizado en redes sociales junto a mensajes que aseguran que se trata de "la verdadera forma de la Tierra". Es falso. Se trata de una representación de la gravedad del planeta, en concreto, del geoide, la forma que tendría un océano imaginario que cubriese todo el planeta, sin tener en cuenta corrientes o mareas. Es una referencia que se utiliza para medir la circulación oceánica, los cambios del nivel del mar o la dinámica del hielo, tres fenómenos afectados por el cambio climático.

La NASA comparte la verdadera forma de la tierra (sic)", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 24 de julio. El texto adjunta un vídeo de un globo terráqueo deformado que se mueve sobre su eje. En la grabación aparece un rótulo que dice: "La NASA publicó la verdadera forma de la tierra (sic), conocida como GEOIDE". Otra publicación de X, compartida más de 8.000 veces desde el 17 de julio y escrita en inglés, difunde una grabación que muestra las mismas imágenes sin rótulo y dice que "esta es la verdadera forma de nuestro planeta, conocida como GEOIDE".