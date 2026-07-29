Este vídeo de la NASA no muestra "la verdadera forma de la Tierra": es el geoide
Un vídeo de la NASA que muestra el globo terráqueo deformado se ha viralizado en redes sociales junto a mensajes que aseguran que se trata de "la verdadera forma de la Tierra". Es falso. Se trata de una representación de la gravedad del planeta, en concreto, del geoide, la forma que tendría un océano imaginario que cubriese todo el planeta, sin tener en cuenta corrientes o mareas. Es una referencia que se utiliza para medir la circulación oceánica, los cambios del nivel del mar o la dinámica del hielo, tres fenómenos afectados por el cambio climático.
La NASA comparte la verdadera forma de la tierra (sic)", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 24 de julio. El texto adjunta un vídeo de un globo terráqueo deformado que se mueve sobre su eje. En la grabación aparece un rótulo que dice: "La NASA publicó la verdadera forma de la tierra (sic), conocida como GEOIDE". Otra publicación de X, compartida más de 8.000 veces desde el 17 de julio y escrita en inglés, difunde una grabación que muestra las mismas imágenes sin rótulo y dice que "esta es la verdadera forma de nuestro planeta, conocida como GEOIDE".
No es un vídeo de "la verdadera forma de la Tierra"
Este vídeo de la NASA no muestra "la verdadera forma de la Tierra", es una representación sobre la gravedad de la Tierra. El origen del vídeo se encuentra en este enlace de la página web de la NASA, donde leemos la explicación del denominado 'geoide', "que puede considerarse como la forma que adoptaría la superficie de un océano debido al campo gravitatorio terrestre". Advierten de que "en esta visualización, la altura del geoide está muy exagerada, por un factor de 10.000" y señalan que "la altura del geoide" que se muestra "proviene del modelo de campo gravitatorio GOCO06s (...) y "se basa en más de 1.000 millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites".
La NASA explica en este documento de 2023 llamado "La Tierra como una patata" que "la ilustración de las desviaciones de la forma de la Tierra (...) provocadas por la gravedad, se conoce como la 'patata de Potsdam'". Detalla que "científicamente, la superficie representada se denomina 'geoide'" y en ella, ciertas "desviaciones" "se han exagerado para que "sean visibles en comparación con el radio medio de la Tierra, que es de 6.371 km". Como señala la NASA, "la altura del geoide varía desde +85 m (Islandia) hasta −106 m (sur de la India)".
¿Qué es el geoide?
Las imágenes que ha difundido la NASA muestran el geoide, una referencia fundamental para estudiar la circulación oceánica, los cambios del nivel del mar y la dinámica del hielo polar, tres fenómenos afectados por el cambio climático. Como te contamos en 2011 en RTVE Noticias, es la superficie imaginaria que tendría un océano que cubriese toda la Tierra, en ausencia de corrientes o mareas, definida sólo por el campo gravitatorio. Ese año, el satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea (ESA) logró recoger el modelo más preciso jamás visto hasta ese momento del geoide de la Tierra, que ayudaría a comprender mejor cómo funciona el planeta.
El Servicio Oceánico Nacional de Estados Unidos explica que, "si se eliminaran las mareas y las corrientes del océano", el planeta "adoptaría una forma suavemente ondulada (elevándose donde la gravedad es alta y hundiéndose donde la gravedad es baja)" y es esa "forma irregular" la que se denomina geoide. Señala que, "aunque pueda parecer que un geoide tiene una forma lisa y regular, no es así", porque la masa de la Tierra "está distribuida de forma desigual, lo que significa que ciertas zonas del planeta experimentan una 'atracción' gravitatoria mayor que otras". Y, debido a "estas variaciones en la fuerza gravitatoria, la 'altura' de las diferentes partes del geoide cambia constantemente, subiendo y bajando en respuesta a la gravedad". De ahí que "la superficie geoidal" tenga "una forma irregular con un aspecto ondulado".