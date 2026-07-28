Juana Rivas acudirá a los tribunales internacionales tras desestimarse en Italia el recurso por la custodia de su hijo

Continúa la guerra por la custodia del hijo menor entre Juana Rivas y Francesco Arcuri. El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha desestimado el último recurso de Rivas para obtener la custodia de su hijo Daniel, manteniendo así la decisión de que el menor deberá vivir con su padre.

El fallo de la Sección Civil del alto tribunal italiano desestima tanto el recurso principal interpuesto por Rivas, como un segundo recurso presentado por su representación legal. Con esta decisión, el máximo órgano judicial italiano en materia civil da por válida la resolución anterior y no modifica la situación de custodia del menor que pertenece a su padre.

El tribunal respalda además el criterio de la fiscal general adjunta, que había solicitado rechazar ambas impugnaciones al considerar que no existían motivos para revocar la decisión de la Corte de Apelación.

El equipo jurídico de la madre ha calificado esta decisión como "una nueva incoherencia" y ha anunciado que recurrirán a los tribunales internacionales.

El equipo jurídico de Rivas apela a la violación de los derechos fundamentales de la infancia El letrado Carlos Aránguez ha señalado en un comunicado que este procedimiento penal comenzó hace un año cuando se produjo una "barbaridad": el "arrancamiento" del niño para volver a vivir con Arcuri —acusado de un presunto maltrato a sus hijos tal y como declaró Gabriel, el mayor de los niños—. El hijo mayor de Juana Rivas declara en el juicio que su padre le hizo vivir "un infierno" y llegó a temer por su vida Aránguez asegura que este proceso lleva "una lentitud insoportable en un caso muy grave" que empezó hace diez años y que no va a finalizar este año porque hay sesiones programadas, como mínimo, hasta el mes de diciembre. El abogado asegura que ya se han presentado todos los recursos posibles para evitar que Daniel, de 11 años, viva con su padre, acusado de agredirle. En el comunicado mantiene que esta nueva decisión "es una nueva incoherencia" porque "se están violando derechos fundamentales de la infancia y de las víctimas del delito que consagra la normativa nacional y europea". Por tanto, la solución que ha encontrado el equipo jurídico de Rivas es acudir a tribunales internacionales para que "examinen la respuesta que los tribunales italianos y españoles, civiles y penales" que está destrozando la vida Rivas y sus dos hijos. El caso Rivas-Arcuri: más de nueve años de batallas judiciales por la custodia de sus hijos PILAR BAYÓN