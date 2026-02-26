El hijo mayor de Juana Rivas declara en el juicio que su padre le hizo vivir "un infierno" y llegó a temer por su vida

El pulso judicial entre Juana Rivas y su expareja Francesco Arcuri ha continuado este jueves ante un tribunal italiano en el que el hombre está acusado de maltratar a sus hijos. En la audiencia, el mayor de los dos ha tomado la palabra para asegurar que su padre le hizo vivir "un infierno".

Arcuri enfrenta un juicio en un tribunal de la ciudad italiana de Cagliari, en la isla de Cerdeña, por presunto maltrato psicológico y físico a sus dos hijos, en una causa independiente a la que tiene lugar en España y que se suma a un largo pleito que dura ya casi una década.

Durante los treinta minutos previos a la audiencia, Rivas y su hijo Gabriel han permanecido a escasos metros de Arcuri pero, aunque este les ha mirado de forma intermitente, finalmente no ha habido contacto.

"Me decían que iban a morir" Tanto Rivas como Gabriel han hablado ante el juez en italiano -ella durante dos horas- y han ratificado que el joven, de 19 años y mayor de edad, y su hermano, de 12, sufrieron golpes, insultos y escupitajos cuando residían con su padre. Gabriel ha llegado a afirmar que su padre le hizo vivir "un infierno" en el que llegó a temer por su vida. "Los dos (Gabriel y Daniel) me decían que iban a morir", ha afirmado Rivas al declarar que Arcuri decía a sus hijos que eran "un pedazo de mierda" como ella y que eran "pequeños bastardos". La granadina, visiblemente afectada, ha prestado declaración con un biombo de por medio a petición de la Fiscalía. Ha sido advertida en varias ocasiones por el juez para que rebajara la emotividad e intensidad de su testimonio.

"A mí nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía" La española ha comenzado su declaración contando desde el principio su relación con Arcuri desde que se conocieron en Londres, una etapa en la que le "boicoteaba" la vida "sin parar": "A mí nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía". "Ellos me decían que su padre ponía una cara inexpresiva, una cara que hacía parecer que no hubiera una persona. Me contaban que se volvía loco por cosas normales", ha recalcado, para agregar: "Yo siempre traté de restar importancia a esos relatos hasta que empecé a ver las cosas por mí misma". Rivas, que se ha abrazado con Gabriel a la salida de la audiencia, ha defendido que no denunció antes debido a que quería proteger a sus hijos. "¿Cómo hago para jugar con mis hijos, abrazarlos y quedarnos tranquilos? No quería ir a denunciar. Nadie me escuchaba y estábamos destrozados", ha mantenido.

"Me agarró del cuerpo y me lanzó contra su escritorio" El hijo mayor, Gabriel, que ha prestado declaración como mayor de edad y sin necesidad de una barrera visual con su padre, ha reconstruido con serenidad los hechos por los que se imputa a su padre y ha relatado una serie de presuntos episodios, la mayoría de 2019, en los que tanto él como su hermano fueron violentamente golpeados. "Una vez recuerdo que me llamó al salón, me senté con él y cerró la puerta con llave. Yo me asusté, enseguida me agarró del cuerpo y me lanzó contra su escritorio, me sujetó así por la boca y el cuello y empezó a decirme: 'eres un hijo de puta como tu madre, no puedes hablar con nadie, yo soy un buen padre'", ha relatado. El joven ha lamentado no poder comunicarse con su hermano menor, que vive con Arcuri -ya que este tiene la custodia- en Carloforte, Cerdeña, desde julio pasado. Ha asegurado que después "del infierno" vivido en este pueblo, no quiere volver nunca.

La defensa de Rivas califica de "dantesco" que su hijo siga con el padre La abogada de Rivas en este procedimiento penal, Virginia Dascanio, ha calificado de "dantesco" que su hijo menor de once años permanezca bajo la custodia de su expareja. "¿Un hombre con una denuncia puede ser considerado apto para la custodia?", se ha preguntado Dascanio en un encuentro con los periodistas presentes en Cagliari. La letrada afirmó que la relación entre ambos progenitores es muy compleja y que eso afecta a la interacción entre ellos y sus hijos. Juana Rivas entrega a su hijo menor a su padre, Francesco Arcuri, por orden judicial Mientras, otro abogado del equipo jurídico de Rivas, Fabio Cannas, ha calificado la declaración de Gabriel como "muy eficaz". "Sin duda, ha logrado reconstruir todo el contexto familiar en el que se produjeron los maltratos, añadiendo precisiones con fechas y episodios específicos en los que fue objeto del delito por el que hoy se procede", ha subrayado a la prensa. El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor a su padre tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega.

Arcuri: "Por desgracia estoy acostumbrado" El acusado ha sostenido a su salida del tribunal que, pese a haber asistido hoy "en calidad de oyente", ha sido muy difícil para él ya que, confesó, "escuchar ciertas cosas es terrible". "Solo me da pena que esté involucrado mi hijo mayor, a quien quiero porque es mi hijo, y que haya llegado a este punto simplemente para complacer a las personas de su entorno", objetó. Sin embargo, pese a ser una jornada compleja, el italiano ha sostenido que "por desgracia" estaba acostumbrado a escucharlo "a través de los medios españoles". Su abogado, Enrico Marcello, ha considerado que era pronto para realizar una valoración de los sucedido hoy en el tribunal. "Estábamos convencidos de que escucharíamos estas cosas, así que no nos tomaron por sorpresa", ha defendido. El juicio continuará el 12 de marzo con el testimonio de otros testigos presentados por las partes.