Felipe VI llega a Perú para asistir a la investidura presidencial de la derechista Keiko Fujimori

El rey Felipe VI ha llegado este lunes a Lima para asistir a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, que tendrá lugar este martes 28 de julio, día nacional de Perú.

Felipe VI ha sido recibido en las escalinatas del avión que lo ha trasladado desde España por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, y por el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego, en una breve ceremonia protocolaria en la que no se han hecho declaraciones.

Durante su estancia en Perú, el monarca español tiene previsto mantener sendas reuniones con el presidente interino saliente, José María Balcázar, y con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

De esa manera, el rey asistirá este martes a una segunda toma de posesión de un gobernante del país andino desde su proclamación, ya que también estuvo presente hace cinco años en la del izquierdista Pedro Castillo, el 28 de julio de 2021.

Anteriormente asistió, como príncipe de Asturias, en tres ceremonias de toma de posesión en Perú: en 2001 a la de Alejandro Toledo, en 2006, a la de Alan García, y en 2011, a la de Ollanta Humala.

Del 12 al 14 de noviembre de 2018, el rey de España también hizo un viaje de Estado a Perú, cuando Martín Vizcarra era presidente, y, posteriormente, del 14 al 16 de octubre de 2025, para asistir al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebró en la ciudad sureña de Arequipa.

Con su visita a Perú, Felipe VI habrá asistido a 23 tomas de posesión desde su proclamación y, previsiblemente, asistirá en agosto próximo a la del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

Como parte de las actividades de la tomada de mando de Fujimori, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que durante este lunes también está prevista la llegada a Lima de los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Durante la tarde y noche del lunes llegarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Ecuador, Daniel Noboa y de República Dominicana, Luis Abinader.

Además, está prevista la llegada de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Jamil Mahuad, de Ecuador; Mario AbdoBenítez, de Paraguay; Mireya Moscoso, de Panamá y Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos. Entre los invitados también se encuentra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Con la toma de posesión de Keiko Fujimori, quien fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos después de haber perdido las tres elecciones anteriores, el fujimorismo volverá al Gobierno cerca de veintiséis años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiese por fax desde Japón en medio de un gigantesco escándalo de corrupción, tras lo cual fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos.