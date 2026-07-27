Teatruck: Un camión convertido en teatro lleva las artes escénicas a los pueblos de Extremadura

Un camión que en apenas unos minutos se convierte en un escenario completamente equipado. Esa es la propuesta de Teatruck, una iniciativa impulsada por el actor almendralejense Rubén Castañeda para acercar el teatro profesional a los pueblos más pequeños de Extremadura. Tras una década trabajando en Madrid, Castañeda decidió regresar a su tierra con una idea clara: crear un proyecto que permitiera llevar las artes escénicas a municipios que no cuentan con un teatro.

“Extremadura, con el montón de pueblos que tenemos... ¿por qué no llevar el teatro a esos pueblos? Hay muchos pueblos que no tienen la posibilidad de tener un teatro, un espacio. Pues nosotros les llevamos ese espacio a su plaza.“ Rubén Castañeda, creador de Teatruck

La inspiración surgió al observar el éxito de las food trucks. Si la comida podía desplazarse hasta cualquier lugar, pensó, también podía hacerlo el teatro. Así nació un escenario portátil que se despliega desde el propio camión y permite representar funciones prácticamente en cualquier plaza.

Un teatro pensado para convivir con el público La compañía presenta obras de creación propia, diseñadas para interactuar con los espectadores y adaptarse a cada localidad. En Fuente del Arco representaron 'Ha llegado un romano', una comedia que imagina la llegada del primer romano a Extremadura. La actriz Laura Nieto destaca que este formato favorece una relación mucho más cercana con el público. “Romper la cuarta pared es mucho más fácil, entrar en relación con el público es mucho más sencillo y al final todo se queda como más en un ambiente más íntimo.“ Laura Nieto, actriz en Teatruck Esa proximidad también es una de las razones por las que los ayuntamientos apuestan por este formato. La teniente de alcalde de Fuente del Arco, Ara Muñoz, considera que iniciativas como esta facilitan el acceso a la cultura con un coste asumible para los municipios pequeños y ayudan a dinamizar la vida de la localidad.