Teatro grecolatino a cargo de alumnos de institutos en el Teatro Romano de Mérida

“Las Moiras” dirigida por Juan Carlos Tirado, con coreografía de Alba Gog, ha abierto la 28 edición del Festival de Teatro Grecolatino. Sobre la escena del romano, 35 alumnos del Instituto Santa Eulalia de Mérida, para dar vida al mito griego que personifica el destino.

En las gradas del teatro romano, alumnos de ESO de toda Extremadura, también de otras comunidades autónomas y otros países. Más de 12 mil se esperan hasta el viernes, cuando finalice la programación de este año. Un certamen por el que ya han pasado más de 300 mil estudiantes.

El objetivo: acercar los clásicos a los jóvenes 7 obras en programa, de Eurípides, Aristófanes o Plauto. El Persa, Helena, Anfitrión o Las Avispas. A cargo de compañías de El Puerto de Santa María, A Coruña o Talarrubias, en Badajoz. Clásicos, para reivindicar la cultura grecolatina. Es, dice el director Instituto Santa Eulalia, el objetivo con el que nació este certamen. Que los estudiantes conozcan a los clásicos. Felipe Delgado cuenta que desde que lo pusieron en marcha buscan, además, que los estudiantes lean las obras antes de llegar al Teatro Romano de Mérida. Es una tarea que desarrollan los centros educativos que acuden. Dar a conocer en sus aulas los textos que luego los alumnos van escuchar en el teatro romano. Para la mayoría de los estudiantes obras desconocidas, aunque muchos de ellos reconocen el aprendizaje que supone. Lo dice Elena, a quien le ha sorprendido la contemporaneidad de los textos clásicos.