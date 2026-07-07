'Mañana Más' nos descubre las bambalinas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro será el eje central del próximo especial de Mañana Más. Este miércoles, 8 de julio, el equipo de Angel Carmona se traslada a la Plaza de Almagro para emitir en directo desde la cita teatral más importante dedicada al Siglo de Oro. A partir de las 16:00 horas, podrá verse en RTVE Play en un programa que traerá la actualidad del festival a través de entrevistas, conexiones desde algunos de sus escenarios más emblemáticos y conversaciones con destacados profesionales de las artes escénicas.

Durante toda la emisión acompañará al equipo el periodista especializado en teatro Daniel Galindo , director del programa La Sala de RNE, que aportará su mirada sobre la programación y el momento que vive el teatro clásico en España. La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo , será una de las principales invitadas del especial. Con ella se repasarán los ejes de esta edición, el balance de los primeros días de programación y el papel que desempeña el festival como punto de encuentro para creadores, compañías y público en torno al patrimonio dramático del Siglo de Oro.

La nueva Ficción Sonora de RNE desde Almagro

El programa también conectará en directo con el Museo Nacional de Artes Escénicas para conocer una de las propuestas impulsadas por RNE dentro del festival: la ficción sonora El Buscón. Charlarán con sus directores, Benigno Moreno y Mayca Aguilera. Además, hablarán junto al dramaturgo Marcos Vilela, que presentará El bistró de Julieta, una original y sabrosa adaptación de Fuenteovejuna que propone una lectura contemporánea del clásico de Lope de Vega a través de una puesta en escena singular y cercana al espectador.

Las entrevistas continuarán con la actriz Lola Baldrich, que hablará sobre La libertad pretendo, y con Arantxa Aranguren y David Lorente, protagonistas de El caballero de Olmedo. Ambos compartirán las claves de esta nueva producción inspirada en la célebre tragedia de Lope de Vega y reflexionarán sobre la vigencia de uno de los grandes textos del repertorio clásico español.

Con este programa especial, Mañana Más trasladará a RTVE Play el ambiente que se vive estos días en Almagro, ofreciendo a los espectadores una ventana privilegiada al principal escaparate del teatro clásico en España. Entrevistas, conexiones en directo y la participación de destacados profesionales para conocer más de cerca las bambalinas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.