José Mercé y la libertad del veterano: "A mis 71 años ya solo canto para mí"

José Mercé vuelve a Madrid para presentar su último disco bajo el, José Mercé canta a Manuel Alejandro, y una gira que este viernes 26 hará parada en el madrileño bario de Usera. Precisamente ese concierto en uno de los barrios más populares de la capital sirvió de punto de partida para que el cantaor recordara, durante una entrevista en Mañana Más con Ángel Carmona y Antonio Vicente, el Madrid en el que creció y que, a su juicio, ya no existe.

Mercé rememoró una ciudad en la que la vida se hacía en la calle y donde los vecinos compartían una identidad que hoy echa de menos, en un momento en el que muchos barrios madrileños afrontan profundas transformaciones marcadas por la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda.

43.19 min Mañana más - José Mercé canta a Manuel Alejandro

"Entonces los barrios eran barrios" Aunque nació en Jerez, José Mercé creció en Madrid desde finales de los 70 y pasó por distintos barrios de la ciudad. Sus recuerdos dibujan un mapa sentimental de una capital muy distinta a la actual. "Llegué a Madrid con 14 años. Los de Ventas le teníamos miedo a los de Ciudad Lineal. Luego me fui a Santa María de la Cabeza. Entonces los barrios eran barrios, hoy la cosa ha cambiado, pero entonces nos conocíamos todos los del barrio y había más unión". Enseguida comenzaron a aparecer nombres propios de ese Madrid que conserva en la memoria: el bar Laina, la peluquería del Beni —que está a punto de cumplir cien años—, los billares del Dioni o la plaza de Peñuelas, en Arganzuela. Fue precisamente allí donde recordó una anécdota que, para él, resume el sentimiento de pertenencia que existía entonces. "Hubo una ocasión que se llevaron la fuente de Peñuelas, es verdad que estaba para tírala, pero era del barrio, pues se levantaron lo vecinos de tal manera que a la otra semana estaba de vuelta. Había una unión ya se ha perdido". La nostalgia del cantaor no se limita a los comercios desaparecidos o a las calles transformadas. Es también la de una forma de vivir el barrio basada en la convivencia cotidiana y en el arraigo vecinal, una realidad cada vez más difícil de encontrar en una ciudad donde muchos vecinos se ven obligados a abandonar los lugares donde crecieron. ““