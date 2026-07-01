Mon Laferte: "Mi pareja estuvo muy deprimida y tuve miedo de que se quitara la vida"

Recién llegada a España —y todavía recuperándose de un paso por Francia que, reconoce "fue horrible" por tener que actuar en plena ola de calor—, Mon Laferte ha visitado Mañana Más para charlar con Ángel Carmona sobre su último disco, Femme Fatale Vol. 2 , que continúa el universo que comenzó a dibujar hace apenas unos meses y que contiene una de las canciones más extensas y personales de su carrera. Un álbum en el que "las voces existen en la canción" (y no al revés). Porque dialogan, se responden, cargan con recuerdos y, en ellas, se expone como nunca.

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"Nunca me había pasado de hacer llorar tanto con una canción" Una de las punzadas más fuertes del disco llega con su tercer tema, No le regales tu corazón. Una canción de casi diez minutos dedicada a su marido que, según reconoce, nunca había provocado una reacción semejante. "Nunca me había pasado hacer llorar tanto con una canción". Detrás hay una historia marcada por el miedo y por el amor entendido como una decisión cotidiana. "Mi pareja actual, el padre de mi hijo, estuvo muy deprimido y tuve mucho miedo de que él se quitara la vida. Cuando él era pequeño su padre se suicidó y yo tenía miedo de que la historia se sucediera". Cuando terminó la canción y la compartió con él, "cuando le mostré la canción a mi pareja, lloramos juntos, porque fue muy fuerte". Mañana más Mañana más - Mon Laferte y su 'Femme Fatale' Escuchar audio

El amor no es azar, "es una decisión" El final del tema guarda todavía un secreto más íntimo. "Las palabras del final es una carta que yo leí el día que nos casamos, fueron mis votos, es una carta muy personal". Un cierre que resume también su manera de entender el amor: "El amor es una decisión, no solo tiene que ver con el gustar, que es importante, pero una vez que decides que vas a estar ahí pones todo para seguir en esa relación de una forma amorosa, aprendiendo a ver a esa persona con sus virtudes y defectos y también verte en el espejo y verlo en ti. Entonces, es una decisión, y yo decidí estar con esta persona y lo damos todo, con sus luces y sombras".

Ganadora de 5 Latin Grammy y trabajadora incansable La artista chilena-mexicana, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, ha construido una carrera que la ha llevado a ser reconocida con numerosos Latin Grammy y a recibir varias nominaciones a los Grammy. Pero ese prestigio nunca ha eclipsado su mayor virtud: la capacidad de convertir experiencias íntimas en canciones que terminan siendo de todos. Femme Fatale Vol. 2 nació, precisamente, de un exceso de inspiración. "Tenía como 50 o 60 canciones, escribí tantas canciones cuando empecé con Femme Fatale, que tenía que haber un segundo volumen". La diferencia entre ambos trabajos estaba clara desde el principio. "Para el primer volumen, me decidí por esas 14 porque sonoramente se parecían, tenían que ver más con el jazz". Las demás esperaban su momento. "Las que se quedaron fuera eran más folk. No quería usarlas para otro disco porque sería como hacer trampa, así que le dije a mi equipo que quería hacer una segunda parte". Mon LaferteMedios y MediaMedios y Media