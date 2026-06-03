La exclusiva de Laura del Val, silbidos y acentos en el último episodio de 'Podcast, el podcast'

Entre obsesión y obsesión del mundo podcasting, esta semana en Podcast, el podcast hemos descubierto la inesperada terapia de choque a la que Laura del Val llevó a Marta Riesgo. "Ella lo había dejado con su chico con el que llevaba bastante tiempo y me la lleve al concierto de Aaron", explica la humorista. "Pero, de repente, todas las canciones eran sobre el dolor, la tristeza o de cuando alguien te ha dejado, así que no paró de soltar lágrimas", añade. “Yo me bají con el publico y cuando me acerqué a ellas, Marta estaba a lágrima viva", recuerda Aaron. "Aquí se viene a sentir", concluye.

Más allá de las conmociones emocionales provocadas por Laura, también han hablado de la incipiente carrera de actor abierta por Jorge Yorya en Se tiene que morir mucha gente y se Miguel Campos, a sus 41 años, ha aprendido un nuevo silvido que usa cuando alguna conversación no le interesa. Todo eso y algo más, en el nuevo episodio de Podcast, el podcast.

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