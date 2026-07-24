El rey abre su agenda en Mallorca con las audiencias a las autoridades de Baleares

El rey Felipe VI ya se encuentra en Mallorca donde este viernes abre su agenda oficial con las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina, que el 29 de julio reabrirá sus puertas al público totalmente reformado.

Don Felipe recibe en primer lugar a la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens y a continuación pasarán por el palacio, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y por último el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

“El Rey inicia las audiencias a los representantes de las instituciones baleares en el Palacio Real de La Almudaina (Palma) con la presidenta de las Illes Balears, Margalida Prohens Rigo.



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Agenda oficial combinada con días de descanso El jefe del Estado descansará este fin de semana en el Palacio de Marivent y el lunes viajará a Perú para representar a España en la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori. Un acto al que también ha confirmado su asistencia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que, a su regreso de Perú, el rey vuelva a instalarse en Mallorca. Allí la semana que viene, tendrá lugar el tradicional despacho de verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se espera que el rey participe un año más en las regatas de la Copa del rey de vela. La 44ª edición de la regata se celebrará del 1 al 8 de agosto y reunirá en la bahía de Palma a más de un centenar de embarcaciones procedentes de una veintena de países. Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente de Portugal, galardonado con el Toisón de Oro por Felipe VI Alejandro Vázquez La reina Letizia tendrá su primer acto oficial en la isla el domingo 2 de agosto. Un año más clausurará el festival de cine Atlántida. Una cita en la que se proyectará la película El ser querido de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña.