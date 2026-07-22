Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente de Portugal, galardonado con el Toisón de Oro por Felipe VI

Felipe VI ha concedido a Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente de Portugal —que dejó el puesto el pasado mes de marzo—, el Toisón de Oro, la máxima condecoración que otorga la Casa Real, como muestra de "aprecio" y reconocimiento a la "tradicional amistad" que mantienen ambas naciones.

De esta manera se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado —el BOE— como una orden en la que el monarca ha resaltado que "queriendo dar un relevante testimonio de Mi Real aprecio a Su Excelencia Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa [...] vengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro".

Este galardón es la distinción más prestigiosa que concede la Casa Real, que reconoce la honorabilidad y el servicio a la Corona y a la sociedad española. Cuando el galardonado fallece, el collar se tiene que devolver. La Orden se fundó en 1429 en Brujas a manos del duque de Borgoña, Felipe III, para conmemorar su matrimonio con Isabel de Portugal. Su simbología proviene de la mitología griega, concretamente del mito de Jasón y los argonautas que navegaron en busca del Vellocino de Oro, que en francés se traduce como 'toison''. Su actual Soberano y Gran Maestre es Felipe VI.

¿Quién más ha recibido este honor? Cerca de 1.200 collares han sido entregados desde su fundación y el más reciente, antes de Rebelo de Sousa, fue en noviembre de 2025, cuando el rey otorgó el collar a su madre, la reina emérita Sofía, junto a los padres de la Constitución Española, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent. Anteriormente fue la princesa Leonor quien recibió el Toisón en 2018 de manos de de su padre, ya que es habitual en la Orden que, desde hace siglos, se otorgue –entre otros y singularmente− "al Príncipe o Princesa de Asturias desde muy joven, para que a lo largo del tiempo vaya conociendo, poco a poco, las tradiciones y deberes de la Corona y comprendiendo las responsabilidades que un día tendrá que asumir", según la web de la Casa Real. En 1985 Don Juan Carlos fue el encargado de entregar la condecoración, por primera vez, a soberanas reinantes: las reinas Beatriz de los Países Bajos y Margarita de Dinamarca, y en 1989 lo recibió la reina Isabel II del Reino Unido. Nicolas Sarkozy, expresidente francés, fue el último líder extranjero que recibió el collar en el año 2011.