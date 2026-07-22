Vacas cachenas limpan os montes de Gondomar para previr incendios forestais
- Un proxecto promovido pola comunidade de montes de Couso que permite aforrar custos
- Unha ducia de vacas guidadas por GPS eliminan a maleza e especies invasoras como a acacia
Non consomen combustible e traballan todos os días. Estas vacas cachenas convertéronse nas novas rozadoras naturais do monte de Couso, en Gondomar, en Pontevedra.
Nove vacas, un touro e tres becerros pequenos, fan o traballo.
Aliméntanse da maleza e de especies invasoras como a acacia, unha planta que favorece a propagación dos incendios.
Contra as especies invasoras
Xosé Antón Araúxo, presidente da Comunidade de montes de Couso, explica que a acacia "é una especie moi difícil de eliminar que abarca moito territorio de xeito moi rápido. Temos aí un problema importante".
A iniciativa de levar as vacas ao monte nace dun acordo entre a comunidade de montes de Couso e un gandeiro da zona.
Con estas rozadoras naturais tamén aforran en labores de limpieza.
“1.500 euros por hectárea. Estamos a falar de 9.000 euros que nos podemos aforrar cada ano“
Xosé Antón Araúxo fai contas: "1.500 euros por hectárea. As vacas están nunha zona de seis hectáreas, estamos a falar de 9.000 euros que nos podemos aforrar cada ano".
O gando irá pastando de forma controlada por distintas parcelas para manter limpas ata vinte hectáreas de terreo.
Aarón Da Vila, o gandeiro encargado das vacas, conta como o fai: "Unha vez que miras que a comida baixa, rótalas a outra parcela para que esta volva botar algo de comida".
Tecnoloxía para o pastoreo
A tecnoloxía xoga un papel fundamental. As vacas levan uns colares con GPS que cargan por batería solar.
Da Vila móstranos como funciona o dispositivo: "O colar, ao achegarse na aplicación ao perímetro que ti tes marcado, primerio pítalles. Se seguen avanzando e se pasan da línea, entonces si que lles dá una descarga eléctrica, para que volvan, retrocedan ao seu sitio".
Unha fórmula que demostra que a mellor ferramenta segue sendo a máis natural.