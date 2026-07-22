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Vacas cachenas limpan os montes de Gondomar para previr incendios forestais

  • Un proxecto promovido pola comunidade de montes de Couso que permite aforrar custos
  • Unha ducia de vacas guidadas por GPS eliminan a maleza e especies invasoras como a acacia
Para todos los públicos Vacas cachenas, aliadas contra os incendios forestais en Gondomar
Vacas cachenas, aliadas contra os incendios forestais en Gondomar
Aris González | Lucas Pereda

Non consomen combustible e traballan todos os días. Estas vacas cachenas convertéronse nas novas rozadoras naturais do monte de Couso, en Gondomar, en Pontevedra.

Nove vacas, un touro e tres becerros pequenos, fan o traballo.

Aliméntanse da maleza e de especies invasoras como a acacia, unha planta que favorece a propagación dos incendios.

Contra as especies invasoras

Xosé Antón Araúxo, presidente da Comunidade de montes de Couso, explica que a acacia "é una especie moi difícil de eliminar que abarca moito territorio de xeito moi rápido. Temos aí un problema importante".

A iniciativa de levar as vacas ao monte nace dun acordo entre a comunidade de montes de Couso e un gandeiro da zona.

Con estas rozadoras naturais tamén aforran en labores de limpieza.

1.500 euros por hectárea. Estamos a falar de 9.000 euros que nos podemos aforrar cada ano

Xosé Antón Araúxo fai contas: "1.500 euros por hectárea. As vacas están nunha zona de seis hectáreas, estamos a falar de 9.000 euros que nos podemos aforrar cada ano".

O gando irá pastando de forma controlada por distintas parcelas para manter limpas ata vinte hectáreas de terreo.

Aarón Da Vila, o gandeiro encargado das vacas, conta como o fai: "Unha vez que miras que a comida baixa, rótalas a outra parcela para que esta volva botar algo de comida".

Cachenas contra os incendios nos montes de Couso, Gondomar

As vacas levan colares con GPS que se cargan con enerxía solar

Tecnoloxía para o pastoreo

A tecnoloxía xoga un papel fundamental. As vacas levan uns colares con GPS que cargan por batería solar.

Da Vila móstranos como funciona o dispositivo: "O colar, ao achegarse na aplicación ao perímetro que ti tes marcado, primerio pítalles. Se seguen avanzando e se pasan da línea, entonces si que lles dá una descarga eléctrica, para que volvan, retrocedan ao seu sitio".

Unha fórmula que demostra que a mellor ferramenta segue sendo a máis natural.

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