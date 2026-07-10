Así vigila Galicia sus montes: 241 cámaras, IA y un centro pendiente de cada chispa

David Espiño, nuevo reportero de Aquí la Tierra, se ha trasladado al Centro de Coordinación Central (CCC) de Defensa contra los Incendios Forestais de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, para conocer cómo es el trabajo de los técnicos que supervisan las más de 240 cámaras situadas en puntos estratégicos de los montes gallegos. Un centro que está pendiente de la más mínima chispa que se pueda prender para prevenir un incendio mayor.

¿Cómo trabajan? El sistema cuenta con 241 cámaras situadas en punto estratégicos y dominantes de los montes gallegos. Las cámaras tienen una visión 360º y alta definición, por lo que giran continuamente cubriendo todo el terreno por completo y tienen una capacidad muy grande de acercarse con nitidez si ven algún atisbo de peligro. Además, el sistema utiliza la inteligente artificial para vigilar el monte de forma ininterrumpida, siendo capaz de detectar el incendio en su fase incipiente, justo cuando aparece la primera columna de humo.

Estas son las ventajas El objetivo fundamente de su trabajo es reducir el tiempo de respuesta. De esta forma se alerta de forma temprana del incendio y los técnicos proceden rápidamente a clasificar la gravedad y envían los recursos necesarios desde el primer momento. Lo más importante es la rapidez con la que deben actuar para intentar evitar que se convierta en un gran incendio forestal. Este centro tiene también la autoridad para movilizar recursos masivos rápidamente, incluyendo medios aéreos. Lo que puede ser una gran ventaja, ya que suelen llegar antes que los equipos terrestres.

Una aplicación abierta a la población David Espiño también ha querido recordar que existe una aplicación, ALume, para alertar de incendios de forma inmediata. Es una aplicación gratuita propiedad de la Xunta de Galicia y tiene su versión para Android y Apple disponible sin distinción. De esta forma cualquier persona que vaya de excursión por la zona y aviste un incendio, podrá avisar rápidamente, enviando la geolocalización exacta de un fuego, fotografías o notas de voz. Todo un avance tecnológico usado para prevenir grandes peligros.