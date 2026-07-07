Así funcionan los collares GPS que están modernizando la ganadería gallega

El mundo cambia y nosotros con él. La tecnología avanza y nosotros nos encargamos de avanzar con ella, de buscarle nuevas tareas o propósitos, y un claro ejemplo de ello es lo que han hecho en la localidad de Armeiro, en Cospeito. Allí la ganadería tradicional está experimentando una transformación digital sin precedentes. Donde antes había una vigilancia constante de pastores, ahora se gestiona desde la palma de la mano gracias a una innovadora tecnología que se encarga de tener a todo el rebaño de vacas.

Collares GPS para el ganado La base de este sistema consiste en usar unos collares inteligentes que funcionan de manera similar a un smartwatch. Estos dispositivos permiten una monitorización exhaustiva del ganado, aportando datos clave para el ganadero. Lo primero y más importante, el sistema permite localizar a cada animal con una frecuencia de 10 minutos. Además, a través de una aplicación móvil, el ganadero puede supervisar el estado de salud de las vacas y facilitar la toma de decisiones diarias. Y, por último, esta herramienta analiza parámetros como el descanso y la rumia. Por lo que, si una vaca descansa mucho, pero rumia muy poco, el sistema alerta sobre una posible enfermedad.

Con alerta de parto incluida Uno de los avances más valorados por los usuarios es la capacidad de detectar el momento del parto. El dispositivo identifica patrones de incomodidad y, cuando el patrón se vuelve grave, envía una alerta inmediata al móvil del ganadero para que acuda a revisar al animal. Además, entre otra de las ventajas que ofrece este dispositivo se encuentra la opción de implementar un vallado virtual. Mediante este sistema, el ganadero define límites geográficos digitales; cuando una vaca se aproxima a estos bordes, el collar emite un sonido específico que el animal reconoce como una señal para dar la vuelta, eliminando la necesidad de cercados físicos tradicionales. Aquí la Tierra ¿Y si pudieras monitorizar a tus animales? Ver ahora