¿Cómo consigue el fuego cambiar el color del barro?

Pablo Amil, nuevo reportero de Aquí la Tierra, ha comenzado su andadura en el programa viajando a Galicia para enseñarnos una de las tradiciones alfareras más antiguas de la Península Ibérica. Un recorrido que le ha llevado a ensuciarse las manos para crear una auténtica obra de arte.

El arte de la fusión La técnica utilizada en este centro de Sober, Lugo, es única por su carácter híbrido, ya que combina el uso ancestral de los rollos de arcilla o churros, con la rueda o torno manual. El proceso comienza dando un fuerte impulso a la rueda con la mano, para después trabajar la masa desde el centro hacia afuera. Cada pieza es única y conlleva un ejercicio de paciencia y precisión, ya que se estima que, entre la elaboración y el acabado, cada objeto requiere como mínimo de una hora de trabajo intensivo.

Su propio vocabulario La alfarería gallega tiene su propia terminología. Por eso, cuando habla de “la viqueira”, quizás no sepáis de que están hablando, pero no hay problema, porque Pablo se ha encargado de preguntar todas las dudas por nosotros. La viqueira es el término local que usan para designar al pitorro o caño de jarra por donde se sirve el vino. Y, por supuesto, también está el asa. Este término sí lo conocemos mejor, lo que no sabíamos es que era la parte más delicada del proceso de creación, ya que se requiere de un pulso firme para asegurar que la pieza sea funcional y equilibrada. Aquí la Tierra Descubre la tradicional alfarería de Gundivós Ver ahora