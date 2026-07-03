¿Cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico?

El 3 de julio se celebra el Día Mundial sin bolsas de plástico. Un día que se celebra desde que, en diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los países a tomar medidas para reducir su uso.

El plástico, un verdadero problema de residuos

Desde ese momento, muchos países comenzaron a tomar medidas para reducir el uso de las bolsas de plástico. En nuestro país, fue hace ya 8 años, el 1 de julio de 2018, cuando entró en vigor el cobro obligatorio de las tradicionales bolsas de plástico. Las bolsas pueden costar entre 5 y 30 céntimos, y es una medida que ha ayudado, en gran parte, a frenar el consumo de estos productos.

Según los últimos datos disponibles del MITECO, en 2023 se pusieron en el mercado 6.890 millones de bolsas de plástico, frente a los más de 11.200 millones registrados en 2017, lo que supone una reducción de casi el 40%. Y no solo eso, el consumo por habitante también ha experimentado una caída considerable, pasando de 241 a 142 bolsas en apenas 7 años.

Esta medida es importante ya que una bolsa de plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse. Gracias a la ligereza de la bolsa, en ese largo viaje hasta su degradación, puede llegar a ríos, mares, vertederos, o, incluso, a los sitios más recónditos que podáis imaginar, contaminando los ecosistemas y dañando la fauna marina.

Como ya vimos hace un tiempo, el plástico no desaparece por completo, al final siempre hay un rastro de microplásticos. Por eso es todavía más urgente deshacernos del uso de todos los plásticos posibles, porque el plástico que sobra no es solo el de las bolsas de la compra. También hay envases de productos que pueden ser totalmente prescindibles.