Conoce estos limpiadores naturales del mar
- Conoce a los animales más longevos del mundo
- No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a viernes a las 20:25h
Aquí la Tierra es el programa encargado de descubrirnos las curiosidades más sorprendentes sobre los animales que todos conocemos. Esta vez es el turno de las almejas, para ello nos desplazamos hasta Cantabria, donde Koldo nos explica desde su papel ecológico hasta su sorprendente longevidad y los procesos necesarios para su consumo seguro.
Limpiadores naturales
Las almejas son un animal natural que se encarga del limpiar el mar, ya que, en algunos lugares con presencia de metales pesados, la almeja los absorbe en su carne, para disolverlos al morir.
Pero esta no es la única singularidad de este animal, también es interesante decir que viven enterrados en sustratos como arena o fango, donde se esconde y filtra el plancton para alimentarse. Por eso, también es más común encontrarlas en rías o estuarios.
Dependiendo precisamente de dónde se encuentren, tendrán un aspecto u otro. En arena, su color será más claro, y en el fango, será más oscura.
Por último, tiene una longevidad realmente sorprendente y es que se considera el animal más longevo del mundo, ya que pueden llegar a vivir desde 300 hasta 500 años si no tienen depredadores y disponen de alimento constante. Aunque hay que decir que las almejas que suelen acabar en nuestros platos suelen ser las más jóvenes.
¿Cómo se depuran?
Para que la almeja sea apta para el consumo humano, debe pasar por un proceso de depuración que no utiliza productos químicos. En esta limpieza se utiliza agua tratada con ozono, luz ultravioleta y filtros de arena.
El proceso es sencillo. La almeja posee dos sifones, uno de entrada y otro de salida, que crean un circuito por su cuerpo. Al estar en agua limpia, la almeja cree que se está alimentando y acaba expulsando lo que ingirió en el mar, que podría ser perjudicial para el ser humano. Por lo que, tranquilos, esos metales que absorbe en el mar no acaban en nuestro cuerpo.
No te pierdas la nueva etapa
Tras cerrar la mejor temporada de su historia, Aquí la Tierra comienza una nueva etapa el 1 de julio. Entre las principales novedades, está la incorporación del meteorólogo valenciano Marc Santandreu al magazine en la edición dominical del programa, y un nuevo equipo de reporteros que estará formado a partir de ahora en su totalidad por profesionales de plantilla de RTVE. Para no perderte ni un solo detalle de esta nueva etapa, no faltes a tu cita terrícola de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y, también de forma gratuita, en RTVE Play.