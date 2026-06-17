Conoce estos limpiadores naturales del mar

Aquí la Tierra es el programa encargado de descubrirnos las curiosidades más sorprendentes sobre los animales que todos conocemos. Esta vez es el turno de las almejas, para ello nos desplazamos hasta Cantabria, donde Koldo nos explica desde su papel ecológico hasta su sorprendente longevidad y los procesos necesarios para su consumo seguro.

Limpiadores naturales

Las almejas son un animal natural que se encarga del limpiar el mar, ya que, en algunos lugares con presencia de metales pesados, la almeja los absorbe en su carne, para disolverlos al morir.

Pero esta no es la única singularidad de este animal, también es interesante decir que viven enterrados en sustratos como arena o fango, donde se esconde y filtra el plancton para alimentarse. Por eso, también es más común encontrarlas en rías o estuarios.

Dependiendo precisamente de dónde se encuentren, tendrán un aspecto u otro. En arena, su color será más claro, y en el fango, será más oscura.

Por último, tiene una longevidad realmente sorprendente y es que se considera el animal más longevo del mundo, ya que pueden llegar a vivir desde 300 hasta 500 años si no tienen depredadores y disponen de alimento constante. Aunque hay que decir que las almejas que suelen acabar en nuestros platos suelen ser las más jóvenes.