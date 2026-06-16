Así se producen estos mejillones con garantía de origen

Las aguas de la Ría de Vigo custodian uno de los tesoros gastronómicos más valorados de España: el mejillón de Galicia con Denominación de Origen Protegida. Una joya que hoy descubrimos en Aquí la Tierra gracias a Aunitz, nuestra reportera más marinera.

¿Por qué tienen la D.O.P.? Conseguir que un producto tenga la categoría de Denominación de Origen Protegida no es nada fácil, pero estos mejillones han obtenido este reconocimiento con el que ya pueden presumir por todo el mundo. Para lograrla, el mejillón debe cumplir requisitos estrictos como criarse en las rías de Galicia y seguir las directrices marcadas por su consejo regulador. El cultivo del mejillón de Galicia requiere de un trabajo muy exhaustivo, tanto que los productores visitan las bateas prácticamente todos los días, sea cual sea la condición climatológica, tanto en invierno como en verano.

Así es el proceso de cultivo del mejillón El proceso se divide en varias etapas clave que dependen del crecimiento natural del molusco. En la primera fase, se utilizan cuerdas sumergidas a un metro de profundidad para captar la cría del mejillón que proviene del desove natural, es decir de la puesta de huevos del animal. Después, los mejillones permanecen en estas cuerdas aproximadamente unos 8 meses, tiempo en el que crecen hasta alcanzar una forma considerable. Pasado este tiempo se produce el desdoble, una tarea de suma importancia que consiste en sacar los mejillones de una cuerda y repartirlos en dos cuerdas nuevas para que tengan espacio para seguir creciendo. Para crear estas nuevas cuerdas que se usan en el desdoble, se utiliza una venda o malla que sujeta los mejillones. Lo especial de esta malla es que es biodegradable y desaparece por completo en unos 15 días. Por último, una vez realizado el desdoble, hay que esperar otros 9 o 10 meses adicionales para que el mejillón esté listo para su recolección y consumo.