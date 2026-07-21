El Gobierno aprueba el Real Decreto del Estatuto del Artista y los sindicatos lamentan que deja fuera la IA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad, como han confirmado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsor de la norma en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Por primera vez en la historia, se regula la participación de menores en actividades artísticas con reglas "claras y únicas para todo el territorio" con el fin de garantizar la compatibilidad con la vida social y educativa, limitando la jornada y horarios de trabajo. Y se da respuesta a una demanda del sector que contaba con una regulación obsoleta.

También se incorpora a la jornada laboral actividades como los ensayos, preproducción, postproducción o la promoción para no limitar la actividad solo a la actuación final y se introducen reglas en materia de descanso que aproximan esta regulación a la prevista en la normativa laboral común.

Retribución clara Ademas, será obligatorio garantizar la información "clara y transparente" de los distintos conceptos retributivos, tanto salariales como no salariales, especificados de manera individualizada, mientras que las retribuciones por derechos de autor deben reflejarse explícitamente en la nómina y diferenciada de otras remuneraciones en este concepto. En materia de igualdad, se incorpora de manera obligatoria la figura de coordinación de intimidad en las escenas íntimas o sexuales. Asimismo, será obligatoria la adaptación de planes, protocolos frente al acoso incorporando los principios de celeridad y efectividad en los procedimientos de protección de las víctimas. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha señalado que la norma ha sido negociada con todos los "sectores importantes de la cultura en nuestro país", que ha llevado un año de trabajo. "Somos el Gobierno de la cultura; hemos realizado la reforma laboral de la cultura para dar derechos donde antes solo había precariedad", ha reseñado, una reforma con la que los técnicos y auxiliares tienen el mismo paraguas legal que los artistas. El real decreto nace para proteger los derechos de imagen, voz e interpretación de los artistas frente a la creación por inteligencia artificial, que no ha sido posible regular ya que se trata de una materia que afecta a derechos fundamentales, por lo que no puede articularse en un real decreto y requiere de una ley orgánica.