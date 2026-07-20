La victoria de España en el Mundial rebaja la tensión de los políticos aunque no les permite sellar la paz
- Los diferentes partidos celebran el triunfo de la selección en Estados Unidos pero desde puntos de vista diferentes
La selección española ha logrado con su victoria en el Mundial que los políticos encuentren un punto de unión y no de división en el triunfo de España. Una tregua, que no paz, en su habitual tensión y refriega política.
"Qué noche, qué mundial, qué equipo y qué selección. Normal que se hayan llenado las calles. [...] Qué falta nos hacía a los españoles centrarnos en lo que nos une", ha celebrado la portavoz del PP Alma Ezcurra en rueda de prensa. "Como diría Rajoy, los españoles somos más felices, no solo por el fútbol, sino también porque durante unos días hemos podido levantar la vista del lodazal y hablar un poquito menos de causas e imputados", ha expresado.
Sin embargo, también ha tenido espacio para la crítica el PP tras el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia este lunes. Un país al que ha llegado directamente desde Estados Unidos al acudir a la final del mundial y del que se vuelve a primera hora de la tarde para recibir a los jugadores en la visita institucional a Moncloa. "Seré muy breve, casi tanto como va a ser el viaje. El presidente ha estado en Nueva York en la final, ha aterrizado en Argelia tarde y esta tarde recibe en la Moncloa a la selección. Esa la importancia que le da y el tiempo que da a las relaciones diplomáticas", ha criticado el PP.
Además, Ezcurra también se ha referido a las agresiones y altercados que hubo en el País Vasco y Navarra contra aficionados que querían ver a España en bares y pantallas gigantes. "Son los cachorros borrokas del partido que sostiene a Sánchez en Moncloa. ¿Condena el PSOE estos hechos? ¿Dónde está el ministro tuitero? ¿No va a levantar la alerta fascista?", ha cuestionado la 'popular'.
En la misma línea se ha expresado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha anunciado denuncias contra las personas que agredieron a un grupo de aficionados, supuestamente militares, que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar (Navarra) y a los que intentaron boicotear la pantalla gigante instalada en el Parque de Doña Casilda en Bilbao (País Vasco), aún sin identificar.
Tensión al margen, Fúster ha felicitado a la selección por su victoria y ha asegurado que ha sido posible porque han sido "un equipo, no una suma de estrellas que buscan su minuto de gloria". Un equipo "unido, disciplinado y generoso", ha alabado, destacando también su "talento" y "fortaleza". Además, al igual que el PP, ha aprovechado para cargar contra Sánchez por "representar todo lo contrario" a la selección: "No sabe a qué juega, no sabe proteger nuestras fronteras, empleos, soberanía energética, derechos de los españole;, juega a la corrupción, al encubrimiento y a la supervivencia personal", ha afirmado.
Podemos y Sumar coinciden en el mensaje
En el extremo opuesto, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha celebrado el triunfo y ha celebrado que la victoria haya provocado la "rabia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tener que entregar el trofeo a uno de los países que más solidaridad muestra hacia el pueblo palestino.
"España es uno de los países del mundo que más se ha solidarizado con Palestina y que más lleva a gala la defensa del pueblo palestino. Por tanto, que el genocida Donald Trump, que es amigo de Netanyahu, haya tenido que entregar el trofeo de campeones del mundo a la selección española pues creo que implica para él que rabie y desde luego para nosotros una alegría enorme", ha señalado Fernández.
Y al igual que Ezcurra o Fúster, el dirigente de la formación morada ha dado la enhorabuena a la selección por un "triunfo muy merecido" en este Mundial y por dar una lección "al mundo entero" por demostrar que también "saben ganar". Además, ha ensalzado que la selección "representa perfectamente" lo que es España, al ser un equipo "diverso, multirracial, integrador y unido".
Un mensaje muy similar al que ha trasladado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. "Esta selección representa lo mejor de nuestro país: el esfuerzo y también una selección construida a partir del orgullo de nuestra diversidad, de un conjunto de chavales de barrio orgullosos de sus orígenes, orgullosos de su diversidad y que creo que representan esa idea de España diversa y plural", ha señalado.
Desde Sumar han querido resaltar que la selección española de fútbol representa la diversidad de España y se ha mostrado orgulloso de las muestras de apoyo internacionales al país durante el Mundial, en especial el respaldo que han recibido del pueblo palestino. Urtasun ha recalcado especialmente la satisfacción que le genera ver las calles de Gaza y Cisjordania "llenas de banderas españolas celebrando la victoria de España", algo que revela el "excelente momento que vive la imagen del país fruto de decisiones valientes en materia de política exterior", de defender el derecho internacional y la paz. "Eso se tradujo ayer con un apoyo masivo también a España en lugares como Palestina", ha incidido.