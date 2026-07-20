La victoria de España en el Mundial rebaja la tensión de los políticos aunque no les permite sellar la paz

La selección española ha logrado con su victoria en el Mundial que los políticos encuentren un punto de unión y no de división en el triunfo de España. Una tregua, que no paz, en su habitual tensión y refriega política.

"Qué noche, qué mundial, qué equipo y qué selección. Normal que se hayan llenado las calles. [...] Qué falta nos hacía a los españoles centrarnos en lo que nos une", ha celebrado la portavoz del PP Alma Ezcurra en rueda de prensa. "Como diría Rajoy, los españoles somos más felices, no solo por el fútbol, sino también porque durante unos días hemos podido levantar la vista del lodazal y hablar un poquito menos de causas e imputados", ha expresado.

Sin embargo, también ha tenido espacio para la crítica el PP tras el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia este lunes. Un país al que ha llegado directamente desde Estados Unidos al acudir a la final del mundial y del que se vuelve a primera hora de la tarde para recibir a los jugadores en la visita institucional a Moncloa. "Seré muy breve, casi tanto como va a ser el viaje. El presidente ha estado en Nueva York en la final, ha aterrizado en Argelia tarde y esta tarde recibe en la Moncloa a la selección. Esa la importancia que le da y el tiempo que da a las relaciones diplomáticas", ha criticado el PP.

Además, Ezcurra también se ha referido a las agresiones y altercados que hubo en el País Vasco y Navarra contra aficionados que querían ver a España en bares y pantallas gigantes. "Son los cachorros borrokas del partido que sostiene a Sánchez en Moncloa. ¿Condena el PSOE estos hechos? ¿Dónde está el ministro tuitero? ¿No va a levantar la alerta fascista?", ha cuestionado la 'popular'.

En la misma línea se ha expresado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha anunciado denuncias contra las personas que agredieron a un grupo de aficionados, supuestamente militares, que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar (Navarra) y a los que intentaron boicotear la pantalla gigante instalada en el Parque de Doña Casilda en Bilbao (País Vasco), aún sin identificar.

Tensión al margen, Fúster ha felicitado a la selección por su victoria y ha asegurado que ha sido posible porque han sido "un equipo, no una suma de estrellas que buscan su minuto de gloria". Un equipo "unido, disciplinado y generoso", ha alabado, destacando también su "talento" y "fortaleza". Además, al igual que el PP, ha aprovechado para cargar contra Sánchez por "representar todo lo contrario" a la selección: "No sabe a qué juega, no sabe proteger nuestras fronteras, empleos, soberanía energética, derechos de los españole;, juega a la corrupción, al encubrimiento y a la supervivencia personal", ha afirmado.