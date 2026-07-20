La Ertzaintza detiene a cuatro personas e investiga a siete por agredir e insultar a aficionados de la selección española
- Una veintena de personas fueron identificadas por la policía autonómica vasca en Bilbao
- La Guardia Civil investiga la agresión a un grupo de militares que veía tranquilamente el partido en Berriozar (Navarra)
La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas e identificado a otras siete por agredir e insultar a aficionados de la selección española en diferentes puntos del País Vasco como San Sebastián o Vitoria. Unos hechos que el Gobierno vasco ha condenado y ha trasladado "su solidaridad a las personas agredidas".
Además, un total de 20 personas fueron identificadas por la Ertzaintza en Bilbao tras intentar sabotear la emisión del partido en la pantalla gigante colocada por el PP.
El Departamento de Seguridad ha precisado que, de las 20 personas identificadas en Bilbao, una está investigada por amenazas con arma blanca y lanzar objetos, y otras cuatro han sido propuestas para sanción por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años.
Paralelamente, la Guardia Civil investiga la agresión sufrida por un grupo de militares que anoche veía en un bar de la localidad navarra de Berriozar cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles. Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas en un establecimiento hostelero de esta localidad cercana a Pamplona, donde al parecer suelen acudir habitualmente militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes.
En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay al menos 3 militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.
No hay detenidos por el momento, ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.
Feijóo condena los hechos: "Al totalitarismo se le planta cara"
En Bilbao los altercados tuvieron lugar unos cuarenta minutos antes de que comenzara el partido cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda centenares de aficionados de España para seguir el encuentro en la pantalla gigante instalada por el PP.
Tras conocerse los hechos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto refiriéndose a los altercados. "Los de siempre nos quisieron amargar la fiesta, pero no lo lograron. Porque España es muy grande", ha señalado al mismo tiempo que ha ensalzado la figura de la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez. "Muy orgullosos de ti y de todo el PP vasco : al totalitarismo se le planta cara. ¡Viva España!", ha dicho.
Algunos participantes de la marcha convocada esta tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca (Euskal Selekzioa) se han dirigido hacia el parque y han irrumpido por detrás de la pantalla gigante. Después, han empezado a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar han huido corriendo de la zona.
En Vitoria, la Ertzaintza ha informado de tres identificados. Allí fue detenido un hombre por agredir a un ertzaina cuando los agentes de la policía autónoma acudían a socorrer a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final del Mundial de fútbol.
Por otra parte, un grupo de una treintena de personas atacó con gas y pimienta a dos jóvenes aficionados de la selección, a los que han golpeado en la zona de la Catedral Vieja cuando los dos jóvenes se dirigían a ver el partido a la Plaza de España.
Por su parte, la Policía Local también identificó en Vitoria-Gasteiz a los autores de una agresión a una persona que llevaba una camiseta de la selección española, según han confirmado fuentes de la Policía Local.