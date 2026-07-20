La Ertzaintza detiene a cuatro personas e investiga a siete por agredir e insultar a aficionados de la selección española

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas e identificado a otras siete por agredir e insultar a aficionados de la selección española en diferentes puntos del País Vasco como San Sebastián o Vitoria. Unos hechos que el Gobierno vasco ha condenado y ha trasladado "su solidaridad a las personas agredidas".

Además, un total de 20 personas fueron identificadas por la Ertzaintza en Bilbao tras intentar sabotear la emisión del partido en la pantalla gigante colocada por el PP.

El Departamento de Seguridad ha precisado que, de las 20 personas identificadas en Bilbao, una está investigada por amenazas con arma blanca y lanzar objetos, y otras cuatro han sido propuestas para sanción por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años.

Paralelamente, la Guardia Civil investiga la agresión sufrida por un grupo de militares que anoche veía en un bar de la localidad navarra de Berriozar cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles. Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas en un establecimiento hostelero de esta localidad cercana a Pamplona, donde al parecer suelen acudir habitualmente militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes.

En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que hay al menos 3 militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.

No hay detenidos por el momento, ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.