Valery Karpin, seleccionador de Rusia: “Es difícil motivar a los jugadores solo con partidos amistosos”

Parece que fue hace un siglo, pero en realidad no hace tanto que Rusia llegó a organizar un Mundial de fútbol. Fue en 2018 y tuvieron un éxito inesperado: mandaron a casa a España en octavos, en la tanda de penaltis. En la edición Estados Unidos-Canadá-México han participado 48 selecciones, el número más alto de la historia. Entre ellas no ha estado Rusia, el país más extenso del mundo, que fue suspendida de las grandes competiciones internacionales como castigo por la invasión de Ucrania.

¿A qué se dedica en estas circunstancias el equipo nacional ruso? Se lo preguntamos a su seleccionador, Valery Karpin, al que muchos aficionados españoles consideran una leyenda. Jugó entre mediados de los 90 y mediados de los años 2000 en la Real Sociedad, el Valencia y el Celta. Con el club gallego fue clave para llegar a una final de la Copa del Rey. Con la Real, uno de los puntales que llevó al equipo donostiarra a convertirse en subcampeón de la Liga 2002-2003. Reconoce que la etapa actual no está siendo fácil ni para él ni para los jugadores.

Valery Karpin en un partido de Champions League con la Real Sociedad Manuel Blondeau/Photo & Co./Corbis/VCG/Getty

“Sobre todo los primeros seis meses, por desconocimiento, porque no sabíamos cómo íbamos a funcionar. Pero luego la Federación ha trabajado y trabaja para encontrar rivales que pueden o quieren venir a Rusia o nosotros viajamos a esos países. Lógicamente, solo jugamos partidos amistosos” explica Karpin.

Un momento de la entrevista con Valery Karpin Alezander Zhukovsky

Entre sus últimos encuentros, selecciones de menor nivel como Burkina Faso o Nicaragua, pero también otras como Egipto, una de las grandes revelaciones de este Mundial. Fundamentalmente, se enfrentan a países de África, Asia y América Latina. El problema, nos reconoce Karpin, es que al ser partidos amistosos es difícil motivar a los jugadores.

“Los jugadores lógicamente quieren competir, quieren competir para algo, ya sea para el Mundial o para la Eurocopa y no tenemos esos partidos. Aunque sean partidos amistosos, pero si sabes que tienes que prepararte para, yo qué sé, para dentro de seis meses ir al Mundial o ir a la Eurocopa o clasificarse para esos eventos, pues vale. Pero cuando ya es un año, otro año y otro año…imagínate jugar partidos amistosos sin saber, sin ver luz a ver cuándo vamos a competir. Eso es lo más difícil desde el punto de vista de un entrenador” reflexiona Karpin.

Valery Karpin en un entrenamiento con la selección rusa Federación de fútbol de Rusia

Una vuelta relativa a la normalidad deportiva Las sanciones a los deportistas rusos, derivadas de la decisión de Vladímir Putin de lanzar una guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, van levantándose poco a poco. Varias federaciones internacionales como la de judo, la de gimnasia artística, tenis de mesa o balonmano han retirado su veto a los atletas rusos, que vuelven a competir con su himno y su bandera. Recientemente el Comité Olímpico Internacional ha abierto también la puerta a normalizar la presencia de deportistas rusos, que incluso podrían participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Una decisión que ha generado división tanto entre algunas federaciones internacionales como a nivel político. La más indignada, Ucrania. Su ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, se mostró tajante en sus redes sociales: “La historia ha demostrado repetidamente que apaciguar a un agresor nunca conduce a la paz, sólo alienta una agresión mayor". El argumento que ahora esgrime el COI es que los deportistas ni son responsables ni deben pagar por las decisiones de sus gobiernos. Aseguran, sin embargo, mantener su apoyo a Ucrania y su condena a la invasión. Polémica por la inclusión de atletas paralímpicos con bandera rusa en Milano Cortina 2026