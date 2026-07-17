Las incidencias en el Hospital Universitario de Melilla obligaron a trasladar varias operaciones a la Clínica Rusadir

El sindicato CCOO asegura que el Hospital Universitario de Melilla realizó al menos cuatro intervenciones quirúrgicas en la Clínica Rusadir entre el 3 y el 6 de julio con personal del propio centro hospitalario. Según el delegado de prevención y miembro del Comité de Seguridad y Salud del INGESA, Francisco López, esta decisión se adoptó mientras se resolvían los problemas de climatización que afectaban a los quirófanos del HUME y sin que los representantes de los trabajadores recibieran información previa.

López sostiene que CCOO solicitó explicaciones al INGESA el pasado 26 de junio sobre la gestión de estas incidencias, pero asegura que el escrito no ha obtenido respuesta. El sindicato no cuestiona que la actividad quirúrgica pueda trasladarse temporalmente a otro centro si las circunstancias lo requieren, aunque reclama que este tipo de decisiones se adopten con transparencia y respetando los procedimientos administrativos, además de informar a los trabajadores sobre cuestiones como su cobertura en caso de accidente laboral. "Desconocemos si las mutuas se van a hacer cargo si los trabajadores del INGESA tienen un accidente en la Clínica Rusadir", plantea López.

07.32 min El 20% de los quirófanos del nuevo hospital de Melilla no están operativos por problemas de climatización

Aunque los problemas de climatización ya se han solucionado y las intervenciones han vuelto a realizarse en el Hospital Universitario, el representante sindical afirma que persisten otras incidencias. Entre ellas, asegura que el agua corriente continúa sin poder utilizarse y que parte del personal sanitario sigue lavándose con suero. A su juicio, muchas de las deficiencias detectadas responden a que el hospital comenzó a funcionar sin haber sometido previamente sus instalaciones a situaciones de estrés para comprobar su funcionamiento " y ahora nos salen las crisis cuando llevamos a alto rendimiento las instalaciones del hospital universitario", subraya el representante sindical.

El PP pide explicaciones por las incidencias Las incidencias registradas en el Hospital Universitario han motivado también la reacción del Partido Popular. La diputada nacional Sofía Acedo ha solicitado la comparecencia de la delegada del Gobierno en Melilla para que explique la sucesión de problemas registrados en el centro sanitario, entre ellos los fallos de climatización, las suspensiones de actividad quirúrgica y las incidencias relacionadas con el suministro de agua. Los populares reclaman conocer si se han abierto investigaciones internas, qué inspecciones se han realizado y qué medidas prevé adoptar el Gobierno para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.