Melilla destina 100.000 euros a tratamientos dentales para personas vulnerables

El Gobierno de Melilla ha presentado este martes un convenio dotado de 100.000 euros con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos para financiar tratamientos bucodentales a las personas más vulnerables en la ciudad autónoma. La cobertura incluye servicios como exploraciones, radiografías, prótesis, empastes o endodoncias, entre otros tratamientos.

Según recoge el Boletín Oficial de Melilla (BOME), el Ejecutivo local estima que 65 personas se podrán beneficiar de este proyecto, con un importe máximo de 1.500 euros por usuario. "Sabemos de la necesidad de muchas familias de hacerse tratamientos bucodentales que no cubre la Seguridad Social y su imposibilidad de acceder por el tema económico", ha señalado la Consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohammed.

Para acceder a este servicio, se deberá acudir a los centros base de Servicios Sociales, donde se extenderá una autorización que permita contactar con el Colegio. Será este último quien derive la petición a una de las clínicas que se han adherido al proyecto en un tiempo máximo de 48 horas.

La presidenta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, Carolina Escudero, ha valorado positivamente este convenio. "La salud oral no es secundaria. Permite tener mucha salud en cuanto a bienestar y prevenir la diabetes o enfermedades cardiovasculares".

Más ayudas sociales, menos requisitos El Ejecutivo de la ciudad ha puesto en marcha el programa 'Melilla más social', una iniciativa que pretende paliar el encarecimiento del coste de la vida de las familias melillenses. En este sentido, ha responsabilizado de esta subida de los precios al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez por su "política de desidia y abandono" y al anterior Gobierno local por su "política disparatada". Este proyecto está vertebrado sobre tres ejes, que van desde la financiación de dos aplicaciones informáticas destinadas a la gestión económica y a la coordinación con entidades en el ámbito de la infancia hasta la modificación del Reglamento Regulador de las Ayudas Económicas y Servicios para la Atención de Necesidades Sociales de la ciudad autónoma de Melilla. La iniciativa recoge avances en materia social como el incremento del límite máximo anual hasta los 5.000 euros al año (antes en 1.000 euros). Además, se ha reducido el requisito de empadronamiento de cinco a tres años para acceder a estas ayudas. Asimismo, recoge una excepción para aquellas personas que se hayan empadronado en otra ciudad y regresen a Melilla siempre que este retorno se produzca en el primer año.