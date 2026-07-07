Melilla destina 100.000 euros a tratamientos dentales para personas vulnerables
- Unas 65 personas se podrán beneficiar de esta iniciativa que sufraga Políticas Sociales
- La medida forma parte del programa 'Melilla más social' para paliar el alto coste de vida
El Gobierno de Melilla ha presentado este martes un convenio dotado de 100.000 euros con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos para financiar tratamientos bucodentales a las personas más vulnerables en la ciudad autónoma. La cobertura incluye servicios como exploraciones, radiografías, prótesis, empastes o endodoncias, entre otros tratamientos.
Según recoge el Boletín Oficial de Melilla (BOME), el Ejecutivo local estima que 65 personas se podrán beneficiar de este proyecto, con un importe máximo de 1.500 euros por usuario. "Sabemos de la necesidad de muchas familias de hacerse tratamientos bucodentales que no cubre la Seguridad Social y su imposibilidad de acceder por el tema económico", ha señalado la Consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohammed.
Para acceder a este servicio, se deberá acudir a los centros base de Servicios Sociales, donde se extenderá una autorización que permita contactar con el Colegio. Será este último quien derive la petición a una de las clínicas que se han adherido al proyecto en un tiempo máximo de 48 horas.
La presidenta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, Carolina Escudero, ha valorado positivamente este convenio. "La salud oral no es secundaria. Permite tener mucha salud en cuanto a bienestar y prevenir la diabetes o enfermedades cardiovasculares".
Más ayudas sociales, menos requisitos
El Ejecutivo de la ciudad ha puesto en marcha el programa 'Melilla más social', una iniciativa que pretende paliar el encarecimiento del coste de la vida de las familias melillenses. En este sentido, ha responsabilizado de esta subida de los precios al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez por su "política de desidia y abandono" y al anterior Gobierno local por su "política disparatada".
Este proyecto está vertebrado sobre tres ejes, que van desde la financiación de dos aplicaciones informáticas destinadas a la gestión económica y a la coordinación con entidades en el ámbito de la infancia hasta la modificación del Reglamento Regulador de las Ayudas Económicas y Servicios para la Atención de Necesidades Sociales de la ciudad autónoma de Melilla.
La iniciativa recoge avances en materia social como el incremento del límite máximo anual hasta los 5.000 euros al año (antes en 1.000 euros). Además, se ha reducido el requisito de empadronamiento de cinco a tres años para acceder a estas ayudas. Asimismo, recoge una excepción para aquellas personas que se hayan empadronado en otra ciudad y regresen a Melilla siempre que este retorno se produzca en el primer año.
El SMI como referencia y COPAGO para pensionistas
Por su parte, se tendrá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como importe de referencia en estas ayudas sociales. De esta forma, el reglamento será renovado anualmente de forma automática por las subidas periódicas del SMI. También se actualizarán las cuantías por el Ingreso Melillense de Integración que pasa a tener un mínimo de percepción del 60% del SMI anual.
Igualmente, el Gobierno local va a trabajar en reducir el absentismo escolar y resaltar la importancia de la escolarización en la integración del mercado laboral. "Se persigue la coordinación entre esta administración y los centros educativos y sensibilizar a los padres de la importancia que tiene para el futuro de sus hijos una formación adecuada", ha subrayado Mohammed.
Recientemente, se ha aprobado con el Colegio Oficial de Farmacéuticos el programa del COPAGO para subvencionar a 9.121 pensionistas que poseen la Tarjeta de atención sanitaria, por los que no les supondrá gasto farmacéutico alguno a los medicamentos recetados por el Sistema Nacional Sanitario.