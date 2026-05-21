Centenares de sanitarios protestan en Melilla contra el INGESA: "No al recorte"

Con gritos de "INGESA abusa" o "A esta dirección se le pide la dimisión", unos 250 sanitarios del Hospital Universitario de Melilla (HUME) se han concentrado para mostrar su rechazo a la adaptación de la jornada laboral que propone el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA). Desde la Junta de Personal, hablan de "imposición", y alertan de "recortes" y de "falta de personal" con una resolución que modifica algunos de los derechos adquiridos por los sanitarios en Melilla desde 1993.

Esta resolución contempla adaptar la jornada laboral a 35 horas semanales, como el resto del personal de la Administración General del Estado, pero aplica unos ajustes que desde los sindicatos médicos califican de "lesiva". Una norma que entra oficialmente en vigor a partir del 1 de junio de 2026, pero que los representantes de los trabajadores en la sanidad han asegurado que recurrirán en los tribunales.

Entre las reivindicaciones del sector sanitario, se encuentran la oposición a la reducción de los días de permiso y del coeficiente de nocturnidad (que pasa de un valor de 1,19 por cada hora nocturna trabajada a 1,08). "Basta ya de abuso e imposición. Estamos cansados de vuestros recortes en nuestros derechos", ha señalado Carlos García, presidente de la Junta de Personal del INGESA y secretario general del sindicato SATSE.

Durante las protestas, parte de los usuarios que entraban al parking del centro hospitalario se han sumado a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

Los médicos denuncian la falta de autocrítica del INGESA Los sanitarios ponen el foco en la calidad asistencial y la carga de trabajo. A pesar del cambio de hospital, denuncian un aumento de la carga de trabajo con una plantilla conformada por personal eventual que concadena contratos durante años sin derecho a vacaciones y asuntos propios. "Tenemos una carga de trabajo exagerada en la UCI. Cuando reclamo las horas que he trabajado de más, me dicen que no hay personal para cubrirme", ha denunciado Kaltum Ahmed, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que lleva 22 años trabajando en la Unidad de Cuidados Intensivos. Asimismo, el personal médico pide al INGESA que escuche a los sindicatos porque las movilizaciones no van a cesar. "Hoy ha empezado el momento en el que todos los trabajadores se unan. Si hay que hacer una protesta a la semana, espero que los sindicatos nos apoyen a los trabajadores y las convoquen", ha asegurado Chema Aguilar, personal de quirófano del HUME.