Sed, mareos y cansancio: los síntomas para reconocer una deshidratación ante la subida de temperaturas

Nueva subida las temperaturas y con ello del riesgo de padecer problemas de salud. A las puertas de lo que podría ser la tercera ola de calor en menos de un mes, los sanitarios aconsejan no bajar la guardia ante la deshidratación y los golpes de calor. Afecciones de las que nadie está exento si no nos cuidamos, pero que afectan especialmente a colectivos vulnerables.

Para reconocer un episodio de deshidratación, explica a RTVE Noticias, Francisco José del Riego, cirujano del aparato digestivo y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Palencia, hay varias señales “claves”. “Primero, generalmente, aparece la sed, un mecanismo de defensa del organismo, una alarma que avisa que necesitamos ingerir más líquidos, más agua”, indica. Otros síntomas son la sequedad en la piel, siendo más cuarteada y menos turgente; y una orina más concentrada y oscura. “Todos ello nos indica que puede haber un balance negativo de las entradas y las salidas, como en el banco con los ingresos y gastos, pero en este caso con líquidos”, señala el médico palentino, sobre la pérdida de agua a través del sudor o la orina, que, en ocasiones, los afectados no reponen.

Sobre las causas de la falta de ingesta de líquidos, David López Casares, médico de familia en Cáceres, apunta al "cambio de hábitos propio del verano, con más tiempo al aire libre o más actividades deportivas", pero también a diarreas u otro tipo de afecciones por viajes o incluso a la falta de sensación de sed en algunos pacientes. "Los niños tienen menos desarrollado el instinto o el reflejo de la sed. Por tanto, pueden no tener sed, pero sí pueden estar iniciando un cuadro de deshidratación. Por eso importante que, como siempre recomendamos los médicos, se beba líquidos aunque no se tenga sed", señala.

Ancianos, niños y personas en tratamiento: más vulnerables Si no le ponemos remedio a estas señales, puede venir la sensación decaimiento, de pensamiento confuso y de calambres o mareos. Llevado al extremo, se puede llegar a la pérdida de conocimiento y, con ello, a otras posibles complicaciones. “La deshidratación y también la alteración de los mecanismos de la termorregulación del cuerpo humano nos puede llevar a un golpe de calor”, añade, por su parte, Del Riego. Las consecuencias de las estas alteraciones son más visibles en personas vulnerables: niños, ancianos, personas dependientes o con tratamientos médicos para enfermedades sistémicas, respiratorias, cardiovasculares o renales entre otras. “Tienen que tener especial cuidado todas aquellas personas que tienen estos padecimientos, porque las desregulaciones pueden ser más intensas y más rápidas. Y tiene mucho más peligro de deshidratación, de sufrir golpes de calor, de producir a veces colapsos, mareos e incluso pérdidas de consciencia o caídas al suelo”, ha dicho. También recomiendan prestar atención a personas que han sufrido un infarto o deterioro del corazón, ya que las hace más propensa a las pequeñas alteraciones hídricas o de temperatura. En este sentido, un paciente que estaba estable puede recaer. En el caso de identificar una posible deshidratación en uno mismo, López Casares recalca que "lo primero es evitar seguir exponiéndonos al calor y al sol" o parar la actividad que lo esté causando. "Después, hidratar con líquidos, ya sea agua o bebidas isotónicas para recuperar electrolitos", añade. Si por el contrario es otra la persona afectada, recomienda proporcionarle líquidos solo si está consciente y, en la medida de lo posible, moverlo a un lugar con menos exposición solar y aplicarle algún paño o prenda húmeda para bajar la temperatura. Refugios climáticos: una iniciativa para afrontar la ola de calor Lucía Jiménez - RTVE.es C-LM