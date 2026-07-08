Cómo prevenir los golpes de calor en mascotas: consejos y recomendaciones

Mareos, jadeos, exceso de salivación o descoordinación son los primeros síntomas de que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor. Un problema que puede llegar a ser mortal si no se detecta con rapidez y se actúa adecuadamente. La temperatura de nuestro animal de compañía llega alcanzar los 41º. Por ello, lo primero que hay que hacer, es ir rebajando esa temperatura poco a poco. Los expertos, como el veterinario Miguel Fernández, explica a RTVE cómo podemos hacerlo:"Hay que llevarle a una zona fresca y ponerle una toalla encima. También se le pueden mojar las zonas más sensibles, como las axilas, pero sin llegar a empapar por completo al animal".

A partir de ahí, podemos empezar a darle poco a poco de beber para reducir su temperatura corporal. El agua es el gran aliado contra el calor, pero también puede empeorar la situación: "Si el animal sufre un cambio de temperatura muy brusco se produce la hipertermia", dice Fernández, lo cual es contraproducente porque "puede producir un colapso".

Para no tener que llegar a este extremo, es imprescindible prevenir todo lo posible. Los consejos suelen ser similares que los de los humanos: "Evitar las horas de más calor (12:00h-18:00h), caminar por la sombra, estar bien hidratado... Y nunca dejarle en coches encerrados". También es importante respetar el pelaje de las mascotas, que aunque a veces pueda parecer que les da más calor, también les protege del sol y las quemaduras.

También es recomendable realizar la 'regla de los cinco segundos': "Es básicamente poner la palma de la mano en el pavimento por el que vayamos caminando. Si no somos capaces de aguantar, nuestra mascota podría sufrir quemaduras en las almohadillas de las patas". También es recomendable reducir las actividades físicas.