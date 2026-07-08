Cómo prevenir los golpes de calor en mascotas: consejos y recomendaciones
- Los expertos recomiendan detectar los síntomas y actuar con rapidez
- Buena hidratación, evitar las horas de más calor y respetar la 'regla de los cinco segundos'"
Mareos, jadeos, exceso de salivación o descoordinación son los primeros síntomas de que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor. Un problema que puede llegar a ser mortal si no se detecta con rapidez y se actúa adecuadamente. La temperatura de nuestro animal de compañía llega alcanzar los 41º. Por ello, lo primero que hay que hacer, es ir rebajando esa temperatura poco a poco. Los expertos, como el veterinario Miguel Fernández, explica a RTVE cómo podemos hacerlo:"Hay que llevarle a una zona fresca y ponerle una toalla encima. También se le pueden mojar las zonas más sensibles, como las axilas, pero sin llegar a empapar por completo al animal".
A partir de ahí, podemos empezar a darle poco a poco de beber para reducir su temperatura corporal. El agua es el gran aliado contra el calor, pero también puede empeorar la situación: "Si el animal sufre un cambio de temperatura muy brusco se produce la hipertermia", dice Fernández, lo cual es contraproducente porque "puede producir un colapso".
Para no tener que llegar a este extremo, es imprescindible prevenir todo lo posible. Los consejos suelen ser similares que los de los humanos: "Evitar las horas de más calor (12:00h-18:00h), caminar por la sombra, estar bien hidratado... Y nunca dejarle en coches encerrados". También es importante respetar el pelaje de las mascotas, que aunque a veces pueda parecer que les da más calor, también les protege del sol y las quemaduras.
También es recomendable realizar la 'regla de los cinco segundos': "Es básicamente poner la palma de la mano en el pavimento por el que vayamos caminando. Si no somos capaces de aguantar, nuestra mascota podría sufrir quemaduras en las almohadillas de las patas". También es recomendable reducir las actividades físicas.
Así actúan en los refugios de animales
Los refugios de animales extreman la precaución durante este periodo estival. En la Asociación Protectora de Animales y Plantas 'Camada' de Guadalajara han instalado un sistema de aspersores para refrescar los cheniles en las que viven esos animales que buscan un hogar. Hasta que ese día llegue, como nos explica Pedro Duro, uno de sus voluntarios, intentan mantenerles en las mejores condiciones posibles: "Cuando llega el mes de mayo les ponemos las sombras para que que el animal salga al patio y tenga siempre refugio. Cuando empieza a hacer más calor les preparamos las piscinas para que ellos se autoregulen".
La asociación, que dispone de un servicio de apadrinamiento, también ha decidido reducir los servicios de paseo de perros para evitar las horas más calurosas del verano. En su lugar, y aprovechando la cercanía del refugio con el río Henares han cambiado algunas dinámicas para que estos animales puedan también darse un chapuzón. Si nuestras mascotas no sufren, nosotros tampoco. Por eso toda prevención es poca para que tanto ellos como nosotros podamos disfrutar juntos del verano.