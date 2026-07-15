Este producto no sana las articulaciones ni elimina el dolor "desde la primera aplicación", es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp sobre la eficacia de un producto que, según su web, "ha revolucionado la lucha contra la artrosis, artritis y problemas musculares". Se promocionan como un remedio "100% efectivo" que sirve para "deshacerte del dolor y sanar articulaciones y músculos en días". Es falso. Los expertos consultados advierten de la falta de evidencia científica de este producto. Además, a raíz del aviso de VerificaRTVE, la organización de consumidores FACUA ha presentado una denuncia por publicidad engañosa.

"Gracias al uso de ArtroGel puedes deshacerte de dolor y sanar articulaciones y músculos en días", leemos al acceder a la página web que promociona el producto por el que nos habéis preguntado. A continuación, aparece el testimonio de un usuario que lo describe como "una salvación"; más abajo, publican una imagen y un texto de una mujer a la que presentan como creadora del gel y "especialista en problemas articulares y musculares". Aseguran, por ejemplo, que el producto puede "regenerar los tejidos dañados", "eliminar el dolor desde la primera aplicación", "liberar la inflamación para siempre" o que es "10 veces más eficaz que un medicamento" y detallan sus "12 componentes naturales": "Glucosamina, Condroitina, ácido hialurónico, gingko biloba, colágeno hidrolizado, el aceite de aguacate, maca peruana, mentol y la cúrcuma".

Artrogel no reduce el dolor muscular y de articulaciones en un 248% La página web de Artrogel asegura que el producto reduce "el dolor hasta en un 248%" (o un 298%, según dónde se lea). Según Cristiana Sieiro, este tipo de declaraciones "carecen de significado clínico si no van acompañadas de información metodológica verificable". Por eso, aunque algunos de los componentes citados han sido estudiados de forma individual, "no existe evidencia de que la combinación de estos ingredientes produzca un efecto sinérgico capaz de justificar las afirmaciones publicitarias realizadas". Por su parte, Pablo Caballero explica que "no es posible verificar" la composición anunciada. Si bien algunos de los ingredientes que se anuncian, como el mentol, "podrían tener un leve efecto sobre el alivio de los dolores musculares".

La artritis y la artrosis no tienen cura La experta Cristiana Sieiro defiende que "no existe evidencia científica de alta calidad que demuestre que un producto tópico compuesto por estos ingredientes sea capaz de regenerar cartílago, reparar estructuras articulares o modificar la evolución de enfermedades como la artrosis o las artritis inflamatorias". Añade que para la artrosis no existe "un tratamiento capaz de revertir el daño estructural existente". Pablo Caballero responde a VerificaRTVE que la artritis y la artrosis "no tienen cura y un producto de este tipo podría, en el mejor de los casos, aliviar el dolor asociado a ellas".

El riesgo de utilizar falsos remedios para tratar problemas reales Artrogel se promociona como un producto creado con 12 ingredientes "100% naturales". Sin embargo, Sieiro explica que "que un ingrediente sea de origen natural no implica que sea necesariamente seguro" ya que su seguridad depende de factores como "la concentración y dosis, la calidad del proceso de fabricación, su pureza, posibles contaminantes…". Además, algunos de los componentes o extractos vegetales podrían producir "dermatitis de contacto, reacciones alérgicas o irritativas [...] o presentar interacciones farmacológicas en pacientes que reciben otros tratamientos" por lo que "no es posible afirmar que un producto de estas características sea universalmente inocuo". Caballero añade que "en un producto dermofarmacéutico, con carácter previo a su comercialización, se debe haber testado la tolerabilidad del producto bajo distintas condiciones de uso". Sin embargo, "con la información disponible, no podemos garantizar que sea el caso". Miguel Angel Serrano, de FACUA, destaca también el peligro que supone que "una supuesta experta en problemas articulares y musculares" asegure que esta "alternativa es incluso superior a los medicamentos convencionales" ya que, como defiende Siero, "el principal riesgo potencial no reside necesariamente en la toxicidad directa del producto, sino en el retraso diagnóstico o terapéutico que puede producirse si un paciente sustituye tratamientos cuya eficacia ha sido demostrada por un producto cuyas afirmaciones no están respaldadas por evidencia científica sólida". Además, en determinadas dolencias "como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica o determinadas enfermedades autoinmunes", el retraso del inicio del tratamiento adecuado "puede favorecer la aparición de daño estructural irreversible y empeorar el pronóstico".