Bukele gana las primarias de su partido y será el candidato presidencial en 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ganado las primarias de su partido, Nuevas Ideas (NI), y será el candidato presidencial de esa formación, por tercera vez consecutiva, para los comicios de 2027.

Nuevas Ideas ha dado a conocer los ganadores en una página web no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante, aunque la formación no informó si habría un contendiente interno del presidente. Bukele, que lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado de momento sobre las elecciones internas de su partido.

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.