Bukele inscribe su precandidatura para el tercer mandato en El Salvador gracias a la reforma constitucional de 2025

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inscrito su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en los comicios generales de 2027, una opción habilitada gracias a la reforma constitucional de 2025 que permite la reelección indefinida, según ha informado este domingo el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

"Estamos listos", ha publicado en X el presidente del partido y primo del mandatario, Xavi Bukele, acompañando el mensaje con una fotografía de la solicitud de inscripción de Bukele y de su vicepresidente, Félix Ulloa, y en la que se observa un sello y firma de recibido por la Comisión Nacional Electoral de NI.

En respuesta a este mensaje, que ha sido retomado por la cuenta oficial de NI y diputados del partido en la Asamblea Legislativa, Ulloa ha agradecido "por esta nueva oportunidad". "Gracias Nayib, gracias Xavi, gracias Nuevas Ideas por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país", ha escrito Ulla, quien también buscaría un tercer período como vicepresidente del país. Ha agregado que "décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad" y "nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña".

El mandatario salvadoreño no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la inscripción de su precandidatura, mientras se prevé que no tenga contrincantes en las primarias de su partido.