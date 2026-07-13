Verano, sinónimo de trabajo para algunos jóvenes

Para muchos, la gran mayoría, el verano es sinónimo de vacaciones: playas, chiringuitos, destinos paradisíacos, turismo de interior, despertarse sin alarma… Pero para que ellos puedan disfrutar de sus días libres, otros tienen que atenderles, prepararles la habitación del hotel, servirles en los restaurantes o vigilarles mientras se bañan en playas o piscinas. Muchos de esos trabajos los ocupan estudiantes que aprovechan los meses de verano para adentrarse en el mercado laboral bien por primera vez o para repetir en los puestos que ya ocuparon hace justo un año. Es el caso de Julia, Alejandro y Daniela.

El pasado 1 de junio Julia Mariscal comenzó su contrato como socorrista en la piscina municipal de la escuela de gimnasia del Ayuntamiento de Toledo, “mi horario es de 12 a 9 los fines de semana. Yo estoy de viernes a domingo. Y luego entre semana si por algún casual me toca cubrir a algún compañero es de 12 a 8:30h”, cuenta Julia. Es el cuarto año que trabaja como socorrista en los meses de verano con un horario además que le permite disfrutar de parte del verano “me viene bien. Si no, podemos cambiarlo con algún compañero en casos excepcionales. Pero vienen muy bien esos cuatro días libres”. Este empleo explica la socorrista le permite “tener dinero durante el curso o pagar las vacaciones porque a cierta edad gusta pagárselas a sí mismo”.