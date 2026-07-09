CCOO pide ampliar a todo el verano la reducción de jornada en la construcción por el aumento de las olas de calor

El 14 de julio entra en vigor en Extremadura la reducción de la jornada laboral a siete horas diarias para los trabajadores de la construcción y del sector de derivados del cemento. Se trata de una medida recogida en los convenios colectivos provinciales con el objetivo de limitar la exposición al calor durante las semanas de mayor riesgo, y permanecerá vigente hasta el 14 de agosto.

Sin embargo, Comisiones Obreras considera que ese periodo ya no responde a la realidad climática actual. El sindicato reclama que la reducción de jornada se extienda a todo el verano, al considerar que las olas de calor llegan cada vez antes y se prolongan durante más tiempo.

CCOO reclama adaptar la jornada a los nuevos episodios de calor El secretario general de CCOO del hábitat de Extremadura, Antonio Pino, asegura que el aumento de las temperaturas hace necesario revisar el calendario actual de aplicación de esta medida, y recuerda que la prioridad debe ser preservar la salud de quienes desarrollan su actividad al aire libre. Además de la reducción de jornada, el sindicato insiste en que las empresas deben adoptar otras medidas preventivas, como garantizar agua potable abundante, habilitar zonas de sombra o descanso y facilitar ropa adecuada para soportar las altas temperaturas. Desde CCOO también advierten de que estarán vigilantes para comprobar que las empresas cumplen con la jornada reducida. Según explica Antonio Pino, el sindicato realiza visitas a las obras y recibe avisos de trabajadores y familiares cuando detectan posibles incumplimientos, que posteriormente trasladan a la autoridad laboral. “Lo que se necesita es reducir la exposición de los trabajadores al sol y a las altas temperaturas“ Antonio Pino, secretario general de Comisiones Obreras del hábitat de Extremadura

Los trabajadores piden ampliar la medida Las altas temperaturas ya forman parte de la rutina diaria de quienes trabajan al aire libre. Los operarios consultados coinciden en que el calor comienza a hacerse especialmente intenso a partir de media mañana, aunque algunos aseguran que la sensación térmica es elevada prácticamente desde el inicio de la jornada. Para combatir estas condiciones, la hidratación constante y la búsqueda de zonas de sombra se convierten en las principales herramientas durante el trabajo. Algunos trabajadores reconocen incluso haber conocido casos de compañeros que han sufrido mareos o vómitos provocados por el calor. La mayoría también considera insuficiente que la reducción de jornada se limite únicamente al periodo comprendido entre el 14 de julio y el 14 de agosto. "Las calores no solo vienen del 15 de julio hasta agosto. En junio también tenemos calor y todo el mes de julio sabemos que hace calor, y más aquí en esta tierra", señala uno de los trabajadores entrevistados. Obreros trabajando en un edificio en construcción EFE