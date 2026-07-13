Hungría aprueba una reforma constitucional para destituir al presidente Sulyok y desmantelar el legado político de Orbán

El Parlamento de Hungría ha aprobado este lunes una amplia reforma constitucional que prevé, entre otras medidas, la destitución inmediata del presidente de la República, Tamás Sulyok, en un nuevo paso del Gobierno del primer ministro, Péter Magyar, para desmontar las estructuras de poder heredadas de los dieciséis años de mandato del ultranacionalista Viktor Orbán.

La reforma ha salido adelante con 139 votos a favor y seis en contra en la Cámara de 199 diputados. Los parlamentarios del partido Fidesz, liderado por Orbán, han boicoteado la sesión al considerar que las modificaciones constituyen una muestra de la "tiranía" del nuevo Ejecutivo y buscan instaurar un régimen "autocrático", una acusación que el propio Fidesz recibió durante años por parte de la oposición y de las instituciones europeas.

"Sería una traición a la nación húngara si no modificáramos esta Constitución", ha afirmado Magyar durante el debate parlamentario. El primer ministro, cuyo partido Tisza obtuvo en abril una mayoría de dos tercios que le permite reformar la Carta Magna, ha defendido que los ciudadanos le otorgaron un mandato claro para desmantelar "ladrillo a ladrillo" el sistema político construido por Orbán desde 2010.

El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán habla con los medios de comunicación EFE/EPA/Zoltan Math

Sulyok, primer objetivo de la reforma La reforma pone fin al mandato de Sulyok, presidente desde 2024 y antiguo magistrado del Tribunal Constitucional, al alegar la "grave pérdida de confianza" de la sociedad en su figura. El jefe del Estado dispone ahora de cinco días para promulgar la enmienda o remitirla al Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por jueces nombrados durante los Gobiernos de Orbán, para que estudie su constitucionalidad. Si decide no firmarla, el Ejecutivo ha advertido de que impulsará un procedimiento formal de destitución en el Parlamento. Sulyok, que había rechazado dimitir pese a las reiteradas peticiones del Gobierno, ha denunciado en la red social X que el procedimiento vulnera "los principios del Estado de derecho, la democracia y la separación de poderes". Además, ha solicitado un dictamen a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en cuestiones constitucionales. Aunque la Presidencia de la República desempeña un papel principalmente ceremonial en Hungría, el jefe del Estado puede devolver leyes al Parlamento o remitirlas al Tribunal Constitucional para su revisión, lo que ha convertido este cargo en uno de los principales objetivos del Ejecutivo de Magyar dentro de su estrategia para desmontar la arquitectura institucional creada por Fidesz. Hungría aprueba una reforma constitucional para destituir al presidente Sulyok y desmantelar el legado político de Orbán