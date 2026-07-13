Comienza el proceso de matriculación en la Euskal Herriko Unibertsitatea tras la polémica PAU

Se abre la carrera para estudiar en la Euskal Herriko Unibertsitatea. 19.453 estudiantes aspiran a una de las 8.662 plazas ofertadas en alguno de los 108 grados. Este lunes ha comenzado el proceso de matriculación, que puede ser presencial o por vía telemática. En las oficinas de la universidad se han visto ya los primeros alumnos y alumnas que han acudido a formalizar sus solicitudes.

En un primer momento se matriculará el estudiantado que ha superado la PAU en la convocatoria ordinaria. También lo harán los estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior, mayores de 25 y 45 años y personas con experiencia laboral. Habrá varios llamamientos para realizar la matrícula. En último lugar lo harán quienes realizaron los exámenes de la PAU en la convocatoria extraordinaria. Una vez conocidos los admitidos, cada estudiante deberá formalizar la solicitud en la universidad que elija, ya que la inscripción se puede llevar a cabo en distintas universidades.

Notas de corte algo más bajas Las notas obtenidas este año han bajado en siete de las nueve asignaturas. De ahí que las notas de corte también son ligeramente más bajas. Los cinco grados que requieren una mayor puntuación coinciden con los del curso pasado. Son los siguientes: el doble grado de Física e Ingeniería electrónica, que pasa de 12,684 a 12,669. Medicina se sitúa en 12,651, el año pasado fue de 12,780. Odontología baja tres centésimas, y su nota de corte es de 12,550. El grado de Biomedical Engineering requiere una nota de 12,523 frente a los 13,066 del curso pasado. Bioquímica y Biología molecular mantiene su nota de corte. Los grados con más demanda en la EHU son el de Biomedical Engineering, los sanitarios y los dobles grados. También las ingenierías, aunque las notas de corte en este caso no son tan altas, porque hay una gran oferta. Euskal Herriko Unibertsitatea ofrece más de 2.200 plazas en ingeniería y arquitectura. La oferta de la EHU se reparte entre sus campus y los centros adscritos: la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual de IMH y la Escuela Universitaria Cámara de Comercio de Bilbao.