Carlos III y Camila reciben al príncipe Enrique, su esposa Meghan y sus dos hijos tras años de distanciamiento

Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, han recibido este viernes al príncipe Enrique, su esposa, Meghan Markle, y los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove, en el suroeste de Inglaterra. Aunque no hay comunicados oficiales, Buckingham sí se lo ha confirmado a varios medios, incluida la BBC.

Se trata de la primera vez que el monarca ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, y no veía a su hijo menor desde un breve encuentro en el palacio londinense de Clarence House el pasado mes de septiembre.

Enrique llegó el lunes al Reino Unido para participar en varios actos benéficos relacionados con los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para militares heridos en combate, y había dudas de si su familia se reuniría con él en algún momento de la visita. Si bien en un principio planeaban viajar todos juntos, el duque de Sussex ha cambiado sus planes a última hora, tras conocer que las autoridades británicas no habían aprobado su petición de recibir escolta policial oficial.

Otro de los motivos por los que el hijo mejor del monarca viajó a tierras británicas fue para conocer el resultado de un importante caso judicial por vulneración de la privacidad que presentó contra varios periódicos británicos. Finalmente, un juez del Tribunal Superior del Reino Unido desestimó este martes todas las demandas después de que el príncipe, al igual que otros implicados como sir Elton John, no lograra demostrar las acusaciones contra la Associated Newspapers Limited.