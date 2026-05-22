La policía británica amplía la investigación al expríncipe Andrés para saber si incurrió en conducta sexual indebida

La policía británica ha ampliado la investigación a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, para saber si incurió en un delito de conducta sexual indebida. Para ello, la Policía del Valle del Támesis ha hecho un llamamiento público a cualquier persona con información relevante.

Actualmente, las autoridades británicas investigan al expríncipe por presunta conducta indebida en cargo público ante la supuesta filtración de información confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011. Esta investigación se inició en febrero, cuando Mountbatten-Windsor fue detenido durante unas horas después de que el Departamento de Justicia estadounidense publicase correos electrónicos que sugerían que le habría facilitado al delincuente sexual Jeffrey Epstein informes y datos confidenciales de varios de sus viajes enviado especial.

Con este llamamiento, la policía quiso aclarar el alcance del delito que examina, ante la preocupación de que exista la percepción pública de que el caso se limita a investigar las presuntas filtraciones. "El delito de conducta indebida en cargo público puede adoptar diferentes formas, lo que convierte esta investigación en un proceso complejo", ha señalado en un comunicado el subdirector jefe de la Policía Valle del Támesis, Oliver Wright.

Según la definición legal británica, ese delito puede incluir desde corrupción, abuso de posición o negligencia deliberada en el ejercicio de funciones públicas hasta conducta sexual indebida, conflictos de interés, fraude o actuaciones destinadas a obtener beneficio personal.

El hoy conocido como Andrés Mountbatten-Windsor -tras perder todos sus títulos- se convirtió en enviado comercial de Reino Unido en 2001, un rol por el que no percibía ningún salario y y que le permitió acceder a importantes figuras del mundo empresarial y de gobiernos de todo el mundo. Este jueves se dieron a conocer por parte del Gobierno británico una serie de documentos que revelaron que la reina Isabell II pidió el nombramiento de su hijo para ese rol.

Desde que se conoció su vinculación con Epstein - fallecido en prisión en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores- hace más de una década, el que era el hijo favorito de la reina Isabel II fue cayendo en desgracia. En 2019, dejó de representar a la Corona británica y se retiró de la vida pública. Poco a poco tanto su madre como, tras su muerte en 2022, su hermano, le fueron retirando honores y privilegios. En octubre de 2025, Carlos III le retiró los títulos de príncipe y duque de York.