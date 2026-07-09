Debate manufacturado: cómo unas redes coordinadas secuestran los comentarios a las noticias europeas

Una investigación conjunta de radiotelevisiones públicas europeas ha revelado una manipulación sistemática en las secciones de comentarios de las noticias que publican en Instagram y Facebook que implica el uso de bots para impulsar el discurso de odio, campañas políticas y estafas comerciales.

El análisis conjunto de más de 17,5 millones de comentarios publicados en los doce meses que van desde abril de 2025 a marzo de 2026 en los perfiles de las cadenas BR24, Tagesschau y ZDFheute (Alemania); France 24 y RFI (Francia); LRT (Lituania); ORF (Austria); RTVE (España) y Swissinfo (Suiza) sitúa a Irán como el tema que más actividad coordinada inauténtica ha generado.

El movimiento de protesta en Irán irrumpe en los comentarios de las noticias Conforme las protestas contra el régimen de la República Islámica se intensificaron en enero de 2026, las secciones de comentarios a las noticias de las radiotelevisiones públicas europeas reflejaron la disputa política en el país persa, con al menos tres redes coordinadas distintas operando de forma simultánea en las mismas plataformas y algunas veces reaccionando a las mismas publicaciones. La mayor comunidad coordinada identificada en el conjunto de los comentarios apoyaba a la oposición iraní y al líder Reza Pahlavi, una figura opositora en el exilio que es el hijo mayor del depuesto sah de Irán, Mohamad Reza Pahlavi. Comentarios a favor de Reza Pahlavi publicados en el perfil de BR24 BR24 Esta comunidad publicó decenas de miles de comentarios en los canales analizados, convirtiéndose así en la red coordinada con mayor difusión en esta investigación conjunta europea. Las cuentas que forman parte de esta red publicaron mensajes utilizando etiquetas conjuntas como #KingRezaPahlavi (Rey Reza Pahlavi, en inglés), #FreeIran (Irán libre), #IranRevolution2026 (Revolución en Irán 2026) y #DigitalBlackoutlran (Apagón digital en Irán). En muchos casos, los perfiles usaron plantillas de texto idénticas, probablemente compartidas previamente por canales de aplicaciones de mensajería móvil. "La República Islámica ha cerrado internet y las líneas de teléfono una vez más, desconectando al pueblo de Irán del mundo. Los iraníes en el extranjero están profundamente preocupados por la seguridad de sus compatriotas. Silenciar a una nación no es seguridad, es un secuestro. Sean la voz de Irán". Este texto escrito en inglés, con mínimas variaciones, apareció cientos de veces en múltiples secciones de comentarios a las noticias de las radiotelevisiones públicas europeas ORF, Tagesschau, France 24, RFI, RTVE y ZDF. Hubo un detalle revelador para los participantes en esta investigación: la etiqueta en inglés #DigitalBlackOutlran muestra siempre la misma errata, una "l" minúscula en lugar de la "I" mayúscula del nombre de Irán. Esta etiqueta errónea apareció idéntica en las secciones de comentarios de noticias de las cadenas ORF, ZDF, France 24, LRT y Tagesschau. También estuvo presente en los comentarios de las noticias de la página web de la radiotelevisión belga RTBF. La cadena pública austriaca ORF siguió el rastro de este hashtag erróneo hasta llegar a Telegram, aunque no se pudo determinar su verdadero origen. Otras etiquetas similares a favor de Pahlavi, como #Kingrezapahlavi e #Iranrevolution2026, fueron identificadas por Swissinfo, que descubrió una serie de cuentas que publicaban comentarios tanto en su página web como en la de la cadena bávara BR24. Estos perfiles cambiaron de nombre de usuario de forma relativamente rápida, en un periodo de dos semanas durante la recolección de datos en abril. En mayo, cuando los periodistas de esta investigación conjunta europea analizaron los resultados del conjunto de datos recabados, Swissinfo observó que las publicaciones de estos perfiles habían sido eliminadas. Los medios públicos europeos ORF, Tagesschau, France 24, LRT, RTVE, Swissinfo y BR24 encontraron diferentes versiones de la red coordinada a favor de Reza Pahlavi en las secciones de comentarios de sus perfiles informativos. En el caso del perfil de Instagram de RTVE Noticias, los comentarios de la red coordinada aparecían escritos en inglés y no generaron interacciones por parte de usuarios hispanoparlantes. Los medios en su mayoría concluyeron que la mayor parte de las cuentas corresponderían a miembros reales de la diáspora iraní que hacían campaña política, de forma coordinada o no. Mensajes a favor de las protestas en Irán y de Reza Pahlavi detectados en los comentarios en el perfil de ZDFHeute ZDFHeute La cadena alemana Tagesschau identificó lo que parece ser una capa distinta y más claramente automatizada de la actividad a favor de Reza Pahlavi: mensajes publicados con minutos de diferencia entre sí, casi todos con la referencia en inglés 'Rey Reza Pahlavi'. Esta tendencia apunta a una actividad de bots para ampliar el alcance de sus publicaciones al mismo tiempo que se registran interacciones reales de personas.

Una red de bots a favor del régimen de Irán En paralelo y teniendo como objetivo las mismas publicaciones, una red estuvo presionando en la dirección contraria: para apoyar al Gobierno de Irán y mostrar su rechazo a los manifestantes. Esta narrativa se identificó de forma clara en los comentarios de las noticias de Tagesschau y su comportamiento fue el más claramente inauténtico detectado en esta investigación conjunta liderada por Spotlight. El análisis de los datos muestra varios grupos operando con una conectividad interna casi perfecta, conformando una red en la que cada cuenta está virtualmente conectada con la otra. Los comentarios muestran que más de 200 cuentas publicaron el 24 de enero el siguiente mensaje en alemán: "Hoffentlich wird jeder Demonstrant im Iran hart bestraft. Der Iran bleibt Islamisch und ihr werdet nichts dagegen tun können." ("Afortunadamente cada manifestante en Irán será severamente castigado. Irán continuará siendo islámico y no hay nada que puedan hacer en ese sentido"). La mayoría de los comentarios, más de 190, se publicó en un periodo de un minuto, mientras que el resto apareció a los dos minutos. Una segunda serie de cuentas, reaccionando todas al mismo mensaje, publicó la frase en alemán "Irán libre del sionismo". Esos comentarios comenzaron apareciendo el mismo día, minutos antes del ejemplo anterior, en una serie de ráfagas cortas. Los perfiles muestran patrones que son consistentes con los servicios comerciales que venden seguidores e impacto en redes: creados recientemente, con un historial mínimo de publicaciones y con indicadores que señalan una localización en la India, lo que coincide con el tipo de perfil identificado en una operación similar de spam descubierta por la cadena bávara BR24 en un contexto distinto con objetivos financieros. Hay que recordar que durante la mayor parte de las protestas de enero en Irán, internet permaneció bloqueado en todo el país, lo que habría afectado a cualquier actividad coordenada procedente de la República Islámica en ese periodo. Esta investigación no determina quién está detrás de los mensajes coordinados y los comportamientos inauténticos.

Los comentarios a favor de la violencia escondidos en el debate de Irán El análisis de datos muestra otra serie de comentarios relacionados con el tema de Irán que es todavía más grave por su contenido y que emerge tras inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. En los perfiles de Instagram de Tagesschau y ZDFHeute, una red coordinada de bots publicó mensajes de texto idénticos emplazando a los musulmanes de todo el mundo a implicarse en una venganza violenta contra Occidente y los sionistas, presentando el conflicto de Irán como parte de una guerra global contra el islam. Decenas de perfiles publicaron un mensaje idéntico el mismo día, el 2 de marzo, en las secciones de comentarios de estas dos radiotelevisiones públicas. La publicación de la ZDF registró 414 comentarios, de los que 153 incluyeron el mismo llamamiento a la violencia. La publicación de Tagesschau registró más de 50 comentarios con esa invitación a la violencia. Aunque los comentarios dirigidos a Tagesschau y ZDF se publicaron en momentos distintos, en cada tanda la mayoría de los comentarios idénticos se difundieron en el lapso de un minuto. Los nombres de esas cuentas muestran que concuerdan con perfiles autogenerados. El texto compartido en alemán es el siguiente: "Occidente no está librando una guerra contra Irán sino contra los musulmanes de todo el mundo. Su odio hacia los musulmanes es lo que le lleva a violar a nuestras mujeres y a matar a nuestros niños. Musulmanes, defendeos con todos los medios que tengáis disponibles, estéis donde estéis en el mundo. Vengad a vuestros hermanos y hermanas en los países musulmanes. No mostréis compasión, igual que no la muestran los sionistas hacia nosotros los musulmanes". Mensajes que llaman a una venganza violenta en los comentarios del perfil de ZDFHeute ZDFHeute Entre todas las redes identificadas en esta investigación, esta red de bots se sitúa como la segunda en términos de conectividad entre cada una de las cuentas. Lleva la marca de un tipo conocido de campaña de manipulación y su aparición de manera simultánea en dos de las principales radiotelevisiones públicas alemanas sugiere que hay un mismo actor detrás. Esta incitación coordinada a la violencia difundida por medio de una red de bots que actúa de modo simultáneo en plataformas de varios medios públicos europeos representa la categoría más grave de actividad detectada en esta investigación.

Otros hallazgos: antisemitismo, el conflicto entre Camboya y Tailandia y estafas financieras Esta investigación también ha revelado otras evidencias de manipulación coordinada. En la cuenta de Instagram Zeitimbild, de la cadena austriaca ORF, una red de bots con más de 180 perfiles comenzó con críticas a las operaciones militares de Israel en Gaza antes de escalar, tras varias semanas, a un discurso de odio antisemita que se considera ilegal por la legislación austriaca. Con un seguimiento de los bots por los comentarios que publicaban en relación con otras cuentas de Instagram, ORF logró contactar con un influencer que había comprado comentarios para su perfil a una agencia turca, lo que permitió saber más sobre el origen de esta red. Se desconoce quién encargó los comentarios antisemitas y por qué esta campaña pagada terminó dirigiéndose hacia el perfil informativo de la radiotelevisión pública de Austria. Mientras la mayor parte de la investigación se centra en comentarios de Instagram, varios medios públicos han analizado los comentarios publicados en sus páginas de Facebook. La página de France 24 fue objeto de una campaña geopolítica relacionada con el conflicto en la frontera entre Camboya y Tailandia en julio de 2025. Cerca de 100 cuentas utilizadas en esta campaña se crearon el mismo día y en torno a 1.000 de los 7.000 comentarios se publicaron en un intervalo de menos de cinco segundos. El contenido de estos mensajes se centró en culpar a Tailandia por el conflicto. Muchas de las cuentas seguían una página vinculada al partido gobernante de Camboya, pero no se pudo determinar un vínculo directo. Varios medios han detectado redes que perseguían objetivos financieros. En Alemania, las cadenas públicas BR24 y Tagesschau identificaron campañas que promovían plataformas digitales para ganar dinero, con cuentas que tenían elementos propios de granjas comerciales de interacciones en redes. ZDFheute descubrió una red que promovía servicios comerciales que venden seguidores e impacto en redes. Varios medios que participan en esta investigación conjunta descubrieron comentarios vinculados con un personaje identificado como 'Richboyjames', que promueve estrategias para "hacerse rico rápido" y contenido inspiracional de salud. France 24 encontró en los comentarios de su página de Facebook mensajes que promovían canales pornográficos, curanderos africanos y supuestos tratamientos contra el sida.