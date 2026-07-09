El aeropuerto de Florida cambia su nombre y pasa a llamarse 'Donald Trump'
- Trump se convierte en el primer líder de EE.UU. en tener un aeródromo en su honor mientras sigue en el cargo
- Esta medida obedece a las ambiciones de los republicanos de rebautizar instituciones con el nombre del presidente
El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, al sur de Florida, pasa a denominarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump a partir de este jueves. Así, el líder de la Casa Blanca se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en tener un aeródromo en su honor mientras sigue en el cargo.
La cuenta oficial del aeropuerto ha anunciado esta transición en X, que incluye una modificación en su logo y sus colores corporativos.
Esta área se encuentra en la ciudad donde el republicano tiene su residencia en el club de playa de Mar-a-Lago.
La Casa Blanca también ha difundido imágenes en X, que muestran cómo en las señales de tráfico de la ciudad ya aparece el nuevo nombre del aeropuerto. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) ha publicado que los sistemas ya reflejan el nuevo identificador, que ha pasado de PBI a DJT, y ha advertido que "los pilotos, controladores de tránsito aéreo y partes interesadas de la aviación deben utilizar DJT para la planificación y operaciones de vuelo".
El hasta ahora llamado Aeropuerto Internacional de Palm Beach transporta a más de 8,6 millones de pasajeros al año, realiza 200 vuelos comerciales diarios (159.000 operaciones aéreas anuales) y aporta 4.600 millones de dólares a la economía de la región.
Un piloto ha realizado una demanda legal contra este cambio de nombre, al argumentar que crea "incertidumbre" y posibles "riesgos de seguridad" aérea.
Eric Trump, el primero en aterrizar
El primer avión que ha aterrizado en este rebautizado aeropuerto ha sido el Trump Force One en la mañana de este jueves, con uno de los hijos del presidente, Eric Trump, a bordo. El empresario ha agradecido al gobernador de Florida, el conservador Ron DeSantis, por avalar el cambio de nombre, y ha expresado que "no hay ninguna persona que haya hecho más por Florida y por Estados Unidos" que su padre: "No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida. Y, ya saben, es su hogar", ha afirmado.
En las elecciones presidenciales de 2024, Trump obtuvo una clara victoria en el estado de Florida, obteniendo el 56% de los votos, un millón y medio más que la demócrata Kamala Harris. Concretamente, en el condado de Miami-Dade, donde se sitúa la ciudad, obtuvo un 55%.
El apellido Trump para todo
Este cambio de nombre obedece a una serie de intentos del presidente estadounidense y del Partido Republicano de renombrar instituciones con su nombre. Así lo han hecho anteriormente en Washington con el Instituto de Paz de Trump y el Donald Trump y John F. Kennedy Center, anteriormente llamado Kennedy Center, el centro cultural nacional de EE.UU. Finalmente, este último se revirtió tras la orden de un juez.
Sus siguientes objetivos son la estación de trenes Penn Station de Nueva York, la de mayor tránsito del país, y el Aeropuerto de Dulles, en la capital. Los funcionarios de la Administración han presionado al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayude a poner el nombre de Trump en estos lugares. A cambio, el Gobierno federal descongelaría los 16.000 millones de dólares bloqueados, destinados a un importante proyecto de túnel en Nueva York.
Sin embargo, tanto en Washington como en la Gran Manzana gobiernan los demócratas, y Trump juega en desventaja para ejercer estas remodelaciones. Aunque el Dulles Internacional es propiedad nacional, decidir su cambio de denominación pasa por el Congreso.
Por la ambición de Trump por ver su nombre alrededor del país va más allá de edificios. Su Gobierno también ha logrado incluirlo en la moneda estadounidense. El Departamento del Tesoro ya anunció que, a finales de año, los dólares estadounidenses llevarías la firma del presidente, con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Incluso planean incrustar su perfil en las monedas del país, como ya ha hecho con los pases anuales de acceso a parque nacionales.