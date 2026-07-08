El tiempo este miÃ©rcoles 8 de julio: mÃ¡ximas superiores a 42ÂºC en el suroeste y el MediterrÃ¡neo

La ola de calor persiste este miércoles con máximas por encima de los 36ºC - 38ºC en la mayor parte del país y de 40ºC - 42ºC en el suroeste, costa mediterránea, Huesca y Lleida, mientras en Pirineos y el sistema Ibérico se esperan tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominará la estabilidad en todo el país, aunque se esperan nubes de evolución en la mitad oriental peninsular, así como nubes bajas en la costa atlántica gallega y el Cantábrico occidental que dejarán algunas brumas. En este contexto, podrían registrarse chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en los Pirineos y el sur del sistema Ibérico.

Las máximas estarán por encima de los 36ºC - 38ºC en la mayor parte del país. EL TIEMPO TVE

En una jornada marcada por la alerta roja por calor en Cataluña y Comunidad Valenciana y naranja en otras 10 comunidades, se podrían superar los 36ºC - 38ºC en la mayor parte del país —salvo en zonas altas, área cantábrica y litoral de Alborán— y los 40ºC - 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

Las mínimas, que caerán en el noroeste y subirán en el arco mediterráneo, no bajarán de los 20ºC en el litoral mediterráneo y suroeste y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se esperan vientos flojos en el Cantábrico, el norte en Galicia y el interior; en régimen de brisas en el Mediterráneo.

En Canarias habrá intervalos nubosos en las islas más occidentales y cielos poco nubosos o despejados en las orientales, aún con presencia de calima ligera. Se esperan pocos cambios de temperatura: las mínimas no bajarán de los 20ºC, de los 25ºC en la vertiente sur de las islas orientales. Habrá viento moderado en todo el archipiélago.

Predicción por comunidades autónomas Galicia: cielo poco nuboso, excepto en los litorales, donde se esperan nubes con probables brumas y nieblas; temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto; máximas a la baja en el nordeste, en ascenso en el entorno de Rías Baixas y con pocos cambios en el resto. Serán significativamente altas en el sur de Lugo y valles de la provincia de Ourense. Viento flojo en el interior y litoral septentrional, moderado con alguna racha fuerte en el litoral atlántico. Asturias: intervalos nubosos, con brumas matinales y vespertinas en el litoral, sin descartar chubascos aislados vespertinos con posibles tormentas en la cordillera y Picos de Europa. Temperaturas en ligero descenso, menos probable en el caso de las mínimas en el litoral. Viento flojo, en régimen de brisas en el interior. Cantabria: intervalos de nubes, que dejarán brumas en el litoral, sin descartar algún chubasco ocasional y disperso que podría ir acompañado de tormenta en zonas montañosas. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y sin cambios en la mitad occidental; máximas a la baja, menos acusada en el litoral. Viento flojo, con régimen de brisas en el interior. ¿Es normal este calor? Récords y análisis de las temperaturas en España DatosRTVE País Vasco: intervalos de nubes que podrán dejar brumas en el litoral, así como probables tormentas vespertinas en la provincia de Álava, sin descartar granizo. Temperaturas en descenso, con máximas en torno a los 36ºC en el sur. Viento flojo con algún intervalo moderado y rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas. Castilla y León: cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes que dejarán tormentas y chubascos ocasionales, más probables en el tercio oriental y la cordillera Cantábrica. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo o moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta. Navarra: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes que dejarán chubascos dispersos, tormentas vespertinas y posible granizo, menos probables en la vertiente cantábrica. Temperaturas en ligero descenso, con máximas por encima de los 39ºC en la Ribera, en torno a los 37ºC - 38ºC en el centro y 35ºC - 36ºC en el Pirineo. Viento flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes durante la tarde. La Rioja: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes que dejarán probables tormentas y algún chubasco ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta. Aragón: cielo despejado con nubosidad de evolución en el sistema Ibérico y el Pirineo; chubascos acompañados de tormenta con rachas muy fuertes en el este de Teruel, Cinco Villas y el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el sistema Ibérico, ligero ascenso en el este de la depresión central y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero descenso en la mitad oeste y con pocos cambios en el resto. Se superarán los 38ºC - 39ºC, salvo en el sistema Ibérico y zonas altas del Pirineo, y los 41ºC-42ºC en puntos de la depresión del Ebro. Viento flojo. Cataluña: cielo despejado con nubosidad de evolución en el Pirineo y probables chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en aumento en el cuadrante nordeste y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Se superarán los 38ºC - 39ºC en el interior, excepto en el valle de Arán y zonas altas del Pirineo, y los 40ºC - 41ºC en puntos de la mitad occidental. Viento flojo. Extremadura: cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente moderado, y máximas sin cambios. Viento flojo con algún intervalo de moderado. Comunidad de Madrid: cielo poco nuboso o despejado, temperaturas sin cambios. Se mantienen las máximas muy elevadas, superando los 37ºC en la sierra y alcanzando los 39ºC en el resto. Viento flojo. Castilla - La Mancha: cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes que dejarán probables tormentas secas en el sistema Ibérico. Temperaturas sin cambios y significativamente altas en general: máximas superiores a 39ºC, incluso 40ºC, en amplias zonas de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Viento flojo. Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso con nubosidad de evolución vespertina; se esperan chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en Castellón; máximas en aumento en Alicante, descenso en el litoral norte de Valencia y pocos cambios en el resto. Se esperan valores superiores a los 38ºC - 39ºC en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, y se alcanzarán los 42ºC - 43ºC en el sur de Valencia y de Alicante. Viento flojo, con rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Región de Murcia: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas; viento flojo. Baleares: cielo despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero aumento, pudiendo alcanzar los 39ºC en el norte de Mallorca e Ibiza. Viento flojo con intervalos de brisas en Mallorca. Andalucía: cielos poco nubosos, temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en descenso en el litoral atlántico y en ascenso en el mediterráneo; vientos flojos. Canarias: cielo despejado con calima ligera en altura, salvo por intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas y en los litorales del oeste de las islas más orientales. Salvo en los litorales del norte, se alcanzarán o superarán los 30ºC - 33°C. En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías, se registrarán 34ºC; se llegará a 37°C en Gran Canaria y no se descartan los 40°C. En las zonas más afectadas, las mínimas se mantendrán por encima de 25ºC - 27°C. Viento flojo a moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste.