Damasco recibe a Macron, primer líder occidental en visitar Siria tras la caída de Asad, con varias explosiones cerca de su hotel

Varios artefactos explosivos han estallado este martes en Damasco cerca del hotel donde se alojaba el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la primera visita de un líder de una gran potencia occidental a Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad y la llegada al poder del Gobierno encabezado por el presidente interino, Ahmed al Sharaa. Por el momento se sabe que han dejado 18 heridos, según la agencia estatal siria

Testigos presenciales citados por Reuters y AFP han asegurado haber visto una columna de humo elevándose desde una zona próxima al hotel Four Seasons, en el centro de la capital siria, donde Macron había pasado la noche. El mandatario francés ya había abandonado el establecimiento cuando se produjeron las explosiones y se dirigía al palacio presidencial para reunirse con Al Sharaa. El Palacio del Elíseo afirmó posteriormente que el presidente no llegó a escuchar las detonaciones y confirmó que mantuvo sin cambios la agenda prevista para la jornada.

Según una fuente de seguridad siria, los dos artefactos explosivos estallaron en una concurrida zona situada entre el Ministerio de Turismo y el Museo Nacional. Uno de ellos había sido colocado en un contenedor de basura y el otro en un vehículo estacionado en las inmediaciones. La primera explosión se produjo poco después de que la comitiva presidencial abandonara el hotel. Imágenes grabadas por Reuters mostraron llamas y humo saliendo del contenedor cuando una segunda explosión fue captada apenas unos metros más allá, junto a una ambulancia que ya se encontraba en la zona tras la primera detonación.

Poco después, las fuerzas de seguridad cortaron varias carreteras en los alrededores, desplegaron un amplio dispositivo de seguridad e iniciaron una operación para identificar a los responsables del ataque. Ningún grupo ha reivindicado por el momento la autoría.

según la agencia estatal siria DPA via Europa Press DPA

Primera visita de un líder de la UE Macron se reunió con Al Sharaa en el palacio presidencial, en una visita concebida para respaldar la transición política emprendida tras el derrocamiento de Al Assad, escenificar el acercamiento entre Damasco y los países occidentales e impulsar la reconstrucción de un país devastado por trece años de guerra, además de reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. El viaje constituye uno de los mayores respaldos políticos recibidos hasta ahora por el nuevo Gobierno sirio. Desde la llegada de Al Sharaa al poder, las nuevas autoridades han intensificado los contactos con países europeos y árabes y han logrado avances en el deshielo de sus relaciones con Occidente, en un intento por romper el aislamiento internacional de Siria y atraer inversiones para la reconstrucción. La Unión Europea levantó las sanciones a Siria en mayo de 2025 y un año después acordó retomar las relaciones comerciales con el país, 15 años después. La visita, sin embargo, llega en un momento especialmente delicado para la seguridad en la capital. La semana pasada, un atentado con bomba contra una cafetería del centro de Damasco dejó al menos nueve muertos y una veintena de heridos, el ataque más grave registrado en la ciudad desde la caída de Al Assad. La explosión, que no fue reivindicada por ningún grupo, supuso un duro golpe para el Gobierno de transición al producirse en una de las zonas más transitadas de la capital. Iglesia de Mar Elías, en el barrio de Dweileh de Damasco AP Photo/Omar Sanadiki