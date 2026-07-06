Un juzgado admite la demanda de Bolaños contra Aldama por acusarle de intentar sobornarle para "comprar su silencio"

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el comisionista Víctor de Aldama por asegurar en televisión que le intentó sobornar.

El ministro confirmó a primeros de mayo que había presentado una demanda contra el empresario por presunta vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tras las declaraciones en medios de comunicación en las que este aseguraba que el ministro había intentado sobornarle ofreciéndole dinero para "comprar su silencio".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.