Un juzgado admite la demanda de Bolaños contra Aldama por acusarle de intentar sobornarle para "comprar su silencio"
- El ministro denuncia una vulneración de su derecho al honor, a la intimidad y a la buena imagen y niega la acusación
- Le reclama 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el comisionista Víctor de Aldama por asegurar en televisión que le intentó sobornar.
El ministro confirmó a primeros de mayo que había presentado una demanda contra el empresario por presunta vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tras las declaraciones en medios de comunicación en las que este aseguraba que el ministro había intentado sobornarle ofreciéndole dinero para "comprar su silencio".
Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".
También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.
El ministro negó haber hablado con Aldama: "En mi vida"
El empresario dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".
"No he hablado con él en mi vida, no tengo ni su móvil, ni el suyo ni el de la persona que dice ser la portavoz", dijo el ministro, que calificó las declaraciones de "difamaciones" y "mentiras".
Ahora, el Tribunal de Instancia de Madrid número 8 ha admitido la demanda, según un escrito al que ha tenido acceso RTVE, contra el que cabe recurso.
El empresario dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".
Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".
También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. EFE
mop/aam