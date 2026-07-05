Multitudinaria cadena humana en defensa de los espacios naturales de Mallorca: "Es Trenc no se toca"
- Protestan contra la ley autonómica que permitirá modificar las normas de los Parques Naturales sin pasar por el Parlamento
- Unas 10.000 personas han participado en la cadena en el parque Es Trenc de Mallorca convocada por ecologistas
Unas 10.000 personas han conformado una cadena humana en la línea de la costa de la playa de Es Trenc, en Mallorca, en defensa de este Parque Natural, uno de los más emblemáticos de las Islas Baleares. Protestan contra el cambio legislativo del Gobierno de Marga Prohens, que simplifica el camino para modificar cualquier norma del parque vía, es decir, sin tener que pasar por el Parlamento autonómico como hasta ahora.
La cadena ha ocupado una línea desde el Club Náutico de sa Ràpita hasta Ses Covetes, bajo el lema "ni antes, ni ahora, ni nunca: Es Trenc no se toca". Según informa Leire Giral (TVE), los ecologistas denuncian que la llamada 'Ley Ómnibus' del gobierno autonómico abre la puerta a nuevos chiringuitos y aparcamientos: "Un Magaluf en el sur de la isla: eso es lo que quieren".
Se trata de la tercera protesta para proteger Es Trenc de los últimos 40 años, un espacio natural emblemático que es a su vez reclamo turístico y símbolo de la lucha ecologista.
Contra la masificación turística
Convocada por el grupo ecologista Gob Mallorca, Terraferida y la la Plataforma Menys Turisme Més Vida, la concentración ha reclamado que se mantenga la preservación tanto de Es Trenc-Salobrar de Campos como de todos los espacios protegidos de Mallorca. La protesta se enmarca además en la campaña 'Mallorca al límit' que promueven las entidades contra la masificación turística.
Aunque los cambios que introduce la llamada 'ley Ómnibus' no implican automáticamente un cambio en el régimen de protección ni en Es Trenc ni en el resto de parques naturales, "elimina el requerimiento de tramitación parlamentaria para modificar algunos de los aspectos clave" de la conservación como la consideración del parque como Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP), advierten.
Según los convocantes de la protesta, con el cambio legal será más fácil suprimir algunas prohibiciones ahora vigentes como las grandes infraestructuras de generación de energía, la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreos, la pesca y el marisqueo en las lagunas salobres; la caza fuera de los cotos en los 'salicornars' y en las playas; la extracción de agua del subsuelo para uso industrial y de arena.
Según las entidades, estas regulaciones "fundamentales", se podrán eliminar y modificar por simple acuerdo del Consell de Govern, "sin debate parlamentario ni participación pública".