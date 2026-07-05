Multitudinaria cadena humana en defensa de los espacios naturales de Mallorca: "Es Trenc no se toca"

Unas 10.000 personas han conformado una cadena humana en la línea de la costa de la playa de Es Trenc, en Mallorca, en defensa de este Parque Natural, uno de los más emblemáticos de las Islas Baleares. Protestan contra el cambio legislativo del Gobierno de Marga Prohens, que simplifica el camino para modificar cualquier norma del parque vía, es decir, sin tener que pasar por el Parlamento autonómico como hasta ahora.

La cadena ha ocupado una línea desde el Club Náutico de sa Ràpita hasta Ses Covetes, bajo el lema "ni antes, ni ahora, ni nunca: Es Trenc no se toca". Según informa Leire Giral (TVE), los ecologistas denuncian que la llamada 'Ley Ómnibus' del gobierno autonómico abre la puerta a nuevos chiringuitos y aparcamientos: "Un Magaluf en el sur de la isla: eso es lo que quieren".

Se trata de la tercera protesta para proteger Es Trenc de los últimos 40 años, un espacio natural emblemático que es a su vez reclamo turístico y símbolo de la lucha ecologista.