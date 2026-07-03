La ONU alerta de una "catástrofe de derechos humanos" en la ciudad sudanesa de Al-Obeid

La ONU ha alertado de que en la ciudad sudanesa de Al-Obeid se está desarrollando una "catástrofe de derechos humanos", con ejecuciones sumarias, secuestros, torturas y violencia sexual de quienes huyen de los combates, y ha urgido a la comunidad internacional a actuar.

Al-Obedi es la capital del estado sudanés de Kordofán del Norte, foco de recientes combates en la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Los enfrentamientos entre ambos comenzaron hace más de tres años y han causado decenas de miles de muertos y una emergencia humanitaria con 14 millones de desplazados, un cuarto de la población del país.

En Al-Fashir, en la región de Darfur del Norte, el año pasado se cometieron el mismo tipo de atrocidades que ahora han llegado a conocimiento de la ONU a través de los testimonios de los civiles que intentan huir.

"Las señales desde Al-Obeid son claras y no admiten error: otra catástrofe de derechos humanos se está desarrollando en Sudán", ha declarado desde Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Ataques con drones y escasez de agua potable Al-Obeid tiene una ubicación estratégica en la vía que conecta Jartum, la región de Darfur y el sur del país, informa Efe. La ciudad es una de las mayores de Sudán: a su medio millón de habitantes se suman 100.000 desplazados por la violencia en otras zonas del país. Las Fuerzas Armadas rompieron el asedio de las RSF en febrero del año pasado, pero los paramilitares han vuelto a bloquear la ciudad y su principal vía de salida. La población sufre desde hace 18 meses bombardeos constantes con drones. Entre el 6 y el 28 de junio, murieron al menos 45 civiles por ataques de drones, y mercados, escuelas e infraestructuras de agua han sido alcanzadas, según la ONU. La escasez de agua potable y el inicio de la temporada de lluvias aumenta el riesgo de enfermedades como el cólera. En el interior de la ciudad se están produciendo detenciones arbitrarias, sobre todo de personas que escaparon de zonas controladas por las RSF y que ahora son acusadas de colaborar con ellas, informa la ONU. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido de que un ataque a gran escala podría provocar un nuevo éxodo en un momento en que la atención humanitaria de emergencia está al límite. "Si no actuamos ahora para detener lo que está sucediendo en Al-Obeid, veremos otro El-Fashir, seremos testigos de otro desplazamiento de quizás 500.000 personas o incluso más", ha afirmado Mohamed Refaat, jefe de misión de la OIM en Sudán, informa Afp. Desde febrero, el número de nuevos desplazados en la región de Kordofán ha aumentado en casi dos tercios hasta más de 219.000 personas, según la OIM. Las RSF aseguran que sus operaciones alrededor de Al-Obeid son militares y que no tiene como objetivo a los civiles. Sin embargo, grupos de derechos humanos han documentado posibles crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el conflicto, y las RSF han sido acusadas repetidamente de cometer atrocidades y violencia étnica, también en su feudo de Darfur (oeste de Sudán). En Al-Fashir fueron asesinadas al menos 6.000 personas cuando la localidad cayó en manos de los combatientes de las RSF en octubre, tras un asedio que provocó una hambruna, según la ONU. África hoy África hoy - Sudán, la mayor crisis de refugiados del planeta - 29/06/26 Escuchar audio