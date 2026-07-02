Lara Hernández, tras abandonar la coordinación de Sumar: "No he venido a agarrarme a ningún puesto"

La excoordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado que su marcha de la formación también como militante —pese a haber quedado archivado el expediente en el seno del partido por un presunto caso de acoso laboral y la retirada de las denuncias— porque no ha venido a "agarrarse" a "ningún sillón, puesto ni lista" y es "muy difícil" trabajar en "un ambiente tóxico". Así lo ha asegurado después de que se apartara del proceso para renovar cargos, y ha expresado su deseo de que la asamblea convocada este 11 de julio se desarrolle "en las mejores condiciones".

Su marcha se produce después "una serie de despropósitos", ha dicho en La Hora de La 1. "A veces la política nos muestra su lado mas duro, sucio y efectivamente todo lo que ayer comenté en mi intervención que tiene que ver efectivamente con esa campaña de desprestigio que se ha orquestado en los últimos cuatro meses y que ha llevado a que lo haya pasado muy mal", ha asegurado la exdirigente de Sumar, que ha defendido la política como "un ejercicio en el que tiene que primar defensa interesas generales de la ciudadanía".

“#LaHora2J Lara Hernández: "Yo no he venido aquí a agarrarme a ningún sillón, a ningún puesto ni a ninguna silla (...) Se puede hacer política desde el lado de la independencia, de la base, de la gente común y humilde" pic.twitter.com/DdtKlrRkpm“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 2, 2026

"Llegué con la vocación y compromiso que mi militancia me pedía, fue Yolanda Díaz la que puso esa voluntad en mi mano, solo tengo palabras de agradecimiento y a partir de aquí creo que se puede hacer política desde muchos lados, desde el lado de la independencia de la base, de la gente común y humilde", ha señalado Hernández, que ha asegurado que se va a incorporar como profesora de filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid donde tiene su plaza como funcionaria.

En relación con el futuro político, Hernández ha puesto como recordado palabras de Mónica Oltra al afirmar que "hay que desbordar las fronteras de los partidos", que son organizaciones "absolutamente imprescindibles para el cambio y transformación", pero es "necesario tender esos puentes con la gente mas allá de las organizaciones políticas".