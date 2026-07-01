Lara Hernández deja sus cargos en Sumar tras archivarse su expediente por acoso laboral
- La coordinadora de Sumar anuncia su dimisión y su baja como militante de este movimiento
- Las denuncias que se interpusieron contra ella han sido retiradas por los denunciante
Lara Hernández ha anunciado este miércoles su dimisión como coordinadora de Sumar y su baja como militante en esta organización, por lo que la dirigente se aparta del proceso abierto en la formación para renovar el cargo. La decisión llega pese a que se ha archivado la investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores de Sumar al ser retiradas las denuncias, un caso que Hernández ha calificado como una "campaña de desprestigio" en su contra. También se produce en plena guerra interna en Sumar.
"Hoy aquí les anuncio que no me presentaré a la asamablea del 11 de julio. Es más: hoy presento mi dimisión como coordinadora de Sumar y dejo mi militancia en esta organización", ha dicho Lara Hernández en rueda de prensa este miércoles.
(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)